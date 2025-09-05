江祖平指控性侵　前同事曝龔益霆「偷心套路」：對姐姐們很有一套

▲江祖平近日指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，事件持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans' World）

記者趙蔡州／綜合報導

女星江祖平近日公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及性侵事件，為此男方出面否認指控，並曝光兩人是曾交往的情侶，後續江祖平才承認自己就是受害者，引發社會討論。一名曾經跟龔益霆一起共事的同事透露，龔益霆當時儘管年紀輕，特別對「姐姐們」非常有一套，看見江祖平的新聞時，沒有感到很意外。

根據《TVBS新聞網》報導，龔益霆曾在某節目製作公司實習，一名曾跟龔益霆共事的工作人員透露，當時知道龔益霆有背景，但不知道對方就是龔美富的兒子，儘管龔益霆當時年齡才20歲初頭，對於姐姐們卻相當有一套。



讓他印象深刻的是，在某次慶功宴，龔益霆會刻意找漂亮的女生聊天，由於龔益霆非常會講話，加上唱歌好聽、歌喉非常不錯，又年輕有活力，相當受到女性歡迎，幾首歌唱下來，幾乎就擄獲現場女性的心，許多人對龔益霆都非常有好感，如今看見江祖平的新聞，沒有感到很意外。

回顧事件，江祖平8月在網路社群平台發文，踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。

對此，龔益霆9月4日在IG發文，強調性侵指控是片面的不實之詞，並自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手。江祖平隨後發文反擊，指稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並承認自己就是受害者，直言「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」