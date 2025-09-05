江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

▲江祖平身心面臨巨大的壓力，殺青後已暴瘦10公斤，需安排心臟電燒手術。（圖／翻攝IG／江祖平）



記者柯振中／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，並且揭露自己就是受害者，掀起軒然大波，檢警也為此展開調查、聯繫江前往製作筆錄。據了解，江祖平承受了相當大的壓力，自從戲劇殺青後至今，已經瘦了10公斤，且心臟問題變得更嚴重，需要安排電燒手術。

江祖平8月下旬在Threads上發文，聲稱收到女性大特（有台詞的臨演）的求助，對方遭到性侵、偷拍。沒想到經過連日爆料以後，江祖平坦言，先前口中那位大特的經歷，其實就是自己的遭遇，並且接著加碼爆料，受害者不僅她一人，還有幕後的女性工作人員、女性牌友等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平身心面臨巨大的壓力，殺青後已暴瘦10公斤，需安排心臟電燒手術。（圖／翻攝IG／江祖平）



根據《鏡週刊》報導，對於起初模糊受害者身分，江祖平聲稱，是因為怕媽媽會擔心，談及受害的細節時，甚至一度崩潰流淚。事實上，江祖平不喜歡性生活，不過在與龔交往的期間，常常遭到強制性侵，對方事後更是洋洋得意，說出「我X妳不爽嗎」、「我不信妳不要」等話語，極度不尊重女性。

甚至某次龔喝得半醉時，又想強制求歡，江祖平實在沒有辦法，只能打電話向龔母求助，最終才逃過一劫。

由於經歷性侵事件，且收到其他遭騷擾的女性訊息，加上拍戲時的燙傷事件，至今仍未聽到希望的道歉，江祖平的身心飽受巨大壓力，且戲劇殺青至今，短時間內暴瘦10公斤，心臟問題也變得嚴重，需要做電燒手術。