　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王銘嶼醫懲案拖9個月還沒覆審！暫停處分期間爆2死　衛福部回應

▲網紅醫師王銘嶼執行曠腸手術害2死，遭移送地檢署複訊。（圖／民眾提供）

▲網紅醫師王銘嶼（黑衣）執行曠腸手術害2死，遭移送地檢署複訊。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

減重名醫王銘嶼為病患進行「縮胃曠腸手術」未符合國際標準，今年7月造成2名患者在10天內接連身亡，高雄市醫師懲戒委員會決議廢止其執業執照，這也是他2度遭移付醫懲會。去年12月他也因過度醫療遭處分停業2個月，他不服提出覆審，不過衛福部遲遲未啟動覆審程序，讓他在最終決議出爐前還能持續執刀，形同逍遙在外繼續開刀賺錢。對此，衛福部表示，預計本月召開會議審議。

王銘嶼憑藉「縮胃曠腸」手術，在減重手術界打出響亮名號，追捧粉絲多達上萬人，就連藝人劉曉憶都是他的患者。今年7月，北部2名女子接受手術後，短短10天內竟接連出現併發症，兩人送醫搶救後均不治。家屬透過立委柯志恩召開記者會，痛批王銘嶼猶如「醫界宋七力」，遭衛生局調查後，竟還在LINE群組教育粉絲要如何應對衛生單位的問題，宛如邪教現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王銘嶼在群組教育粉絲拒絕衛生局調查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王銘嶼在群組教育粉絲拒絕衛生局調查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王銘嶼在群組教育粉絲拒絕衛生局調查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局認為王銘嶼涉及過度醫療、私自收取病患顧問費，今年8月將他移付醫師懲戒，醫懲會決議依《醫師法》廢止王銘嶼「執業執照」，這是他2度遭移付醫懲會。

回溯王銘嶼的黑歷史，是在去年3月，王銘嶼被檢舉在抖音上傳醫療廣告，衛生局調查後，認為他濫刊醫療廣告宣傳藉此招攬病人，先依《醫療法》裁處5萬元罰鍰。衛生局調查過程中，又發現他涉及過度醫療，還遭到患者家屬檢舉，將他移付醫懲會；去年12月決議處分王銘嶼停業3個月，並要求他到醫學中心接受教育訓練。

王銘嶼當時對處分內容表達遺憾，認為醫懲會審查過程並未照會病人的意見，反而是病人非常訝異自己接受的療程會讓執刀醫師被懲處，他不滿懲戒委員會的決議，收到決議書後請求覆審。然而，在覆審尚未做成決議之前，先前的處分可被暫停執行，換句話說，王銘嶼猶如神功護體，仍可照常收治病人、照常開刀賺錢。

▲▼立委柯志恩 陳菁徽 舉行 網紅醫減重手術10天2死 主管機關沒人管 記者會 家屬出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王銘嶼在被暫停處分期間仍可照常開刀，今年7月手術釀2死。（圖／記者屠惠剛攝）

離譜的是，高雄市醫懲決議自去年12月算起，已時隔將近9個月的時間，甚至在今年7月還發生2名患者死亡的案例，但掌握最終生殺大權的衛福部，遲至今日仍尚未召開醫師懲戒覆審委員會。知情的醫界人士均搖頭大嘆：「不知道衛福部在拖什麼？」、「拖出2條人命」，直言行程程序過於冗長、審查效率有待加強。

衛福部今日對此表示，因本部醫師覆審委員會任期即將屆滿，已加速遴聘委員，和外審委員審查等行政流程，預計114年9月召開會議審議。

【相關新聞】獨／網紅醫王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部：醫懲覆審拖9個月沒動靜

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！
江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

快訊／TBC妥協了！遭罰275萬後「4大熱門頻道全面恢復」

王銘嶼醫懲案拖9個月還沒覆審！暫停處分期間爆2死　衛福部回應

吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

快訊／TBC妥協了！遭罰275萬後「4大熱門頻道全面恢復」

王銘嶼醫懲案拖9個月還沒覆審！暫停處分期間爆2死　衛福部回應

吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

桃園占全國用電量11%　台電擬新設「觀園變電所」強化供電穩定

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

7千萬準備好了！民眾黨江明宗「1圖酸爆」北檢

更多熱門

相關新聞

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

高雄美濃驚見「大峽谷」！國民黨立委柯志恩接獲民眾爆料，高雄市美濃區發現有一處面積近1公頃且深度達20公尺，形成類似「大峽谷」的景象，柯志恩獲報後立即進行會勘。柯無奈指出，近期這麼多國土被破壞，難道政府單位，真的都渾然不知嗎？她表示，後續應強制要求所有從事土石、土方、廢棄物運輸的車輛，安裝GPS並接入監管平台，她也會盡快提出修法，並同步要求中央、地方加強查緝、嚴辦不法。

71歲嬤遭大貨車輾斃　「斷魂處」2措施補破網

71歲嬤遭大貨車輾斃　「斷魂處」2措施補破網

尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

中元普渡金紙山烈焰沖天　警要開罰了

中元普渡金紙山烈焰沖天　警要開罰了

標錯價！TWICE演唱會當天高雄漢來只要520

標錯價！TWICE演唱會當天高雄漢來只要520

關鍵字：

高雄減重王銘嶼縮胃曠腸縮胃曠腸衛福部

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面