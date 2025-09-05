王銘嶼醫懲案拖9個月還沒覆審！暫停處分期間爆2死　衛福部回應

▲網紅醫師王銘嶼（黑衣）執行曠腸手術害2死，遭移送地檢署複訊。（圖／民眾提供）



記者許宥孺／高雄報導

減重名醫王銘嶼為病患進行「縮胃曠腸手術」未符合國際標準，今年7月造成2名患者在10天內接連身亡，高雄市醫師懲戒委員會決議廢止其執業執照，這也是他2度遭移付醫懲會。去年12月他也因過度醫療遭處分停業2個月，他不服提出覆審，不過衛福部遲遲未啟動覆審程序，讓他在最終決議出爐前還能持續執刀，形同逍遙在外繼續開刀賺錢。對此，衛福部表示，預計本月召開會議審議。

王銘嶼憑藉「縮胃曠腸」手術，在減重手術界打出響亮名號，追捧粉絲多達上萬人，就連藝人劉曉憶都是他的患者。今年7月，北部2名女子接受手術後，短短10天內竟接連出現併發症，兩人送醫搶救後均不治。家屬透過立委柯志恩召開記者會，痛批王銘嶼猶如「醫界宋七力」，遭衛生局調查後，竟還在LINE群組教育粉絲要如何應對衛生單位的問題，宛如邪教現場。

▲▼王銘嶼在群組教育粉絲拒絕衛生局調查。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局認為王銘嶼涉及過度醫療、私自收取病患顧問費，今年8月將他移付醫師懲戒，醫懲會決議依《醫師法》廢止王銘嶼「執業執照」，這是他2度遭移付醫懲會。

回溯王銘嶼的黑歷史，是在去年3月，王銘嶼被檢舉在抖音上傳醫療廣告，衛生局調查後，認為他濫刊醫療廣告宣傳藉此招攬病人，先依《醫療法》裁處5萬元罰鍰。衛生局調查過程中，又發現他涉及過度醫療，還遭到患者家屬檢舉，將他移付醫懲會；去年12月決議處分王銘嶼停業3個月，並要求他到醫學中心接受教育訓練。

王銘嶼當時對處分內容表達遺憾，認為醫懲會審查過程並未照會病人的意見，反而是病人非常訝異自己接受的療程會讓執刀醫師被懲處，他不滿懲戒委員會的決議，收到決議書後請求覆審。然而，在覆審尚未做成決議之前，先前的處分可被暫停執行，換句話說，王銘嶼猶如神功護體，仍可照常收治病人、照常開刀賺錢。

▲王銘嶼在被暫停處分期間仍可照常開刀，今年7月手術釀2死。（圖／記者屠惠剛攝）



離譜的是，高雄市醫懲決議自去年12月算起，已時隔將近9個月的時間，甚至在今年7月還發生2名患者死亡的案例，但掌握最終生殺大權的衛福部，遲至今日仍尚未召開醫師懲戒覆審委員會。知情的醫界人士均搖頭大嘆：「不知道衛福部在拖什麼？」、「拖出2條人命」，直言行程程序過於冗長、審查效率有待加強。

衛福部今日對此表示，因本部醫師覆審委員會任期即將屆滿，已加速遴聘委員，和外審委員審查等行政流程，預計114年9月召開會議審議。

