中元普渡「燒過頭」！高雄金紙山烈焰沖天畫面曝　警要開罰了

▲中元普渡「燒過頭」？高雄橋邊金紙山烈焰沖天。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

中元節將至，不少民眾忙著進行普渡，在高雄新興區新江里就有一場聯合附近大樓、商圈的大型普渡儀式，不過，就有民眾直擊，該祭祀活動後續在橋的兩側「燒金紙」燒出熊熊火焰，濃煙、灰燼飄散，驚呼「還以為火災」。雖然該活動有申請路權，但因燒出濃煙影響交通，警方將依法開罰。

高雄有民眾昨日在南華路直擊「大型燒金紙」儀式，現場4座火爐狂燒大量金紙，不僅燒出熊熊火焰，現場濃煙、灰燼也四散。雖然該處路段有封路，但行人仍可通行，不少人行經人行道時，因為溫度太高，頻頻用手搧風散熱直搖頭。

▲高雄橋邊金紙山烈焰沖天，民眾路過誤以為發生火災。（圖／記者吳世龍攝）

就有網友將畫面拍下po上社群平台Threads分享，直呼「 我大高雄燒紙錢、普渡都要跟其他縣市不一樣～」，驚人畫面曝光後，也引來熱議。

有網友說，「奇怪，都封路了，為何不直接擺在車道而是人行道？」、「我po給家人看，家人以為火災」、「看了好煩，車停外面都是灰」、「我不敢騎中間還繞路，嚇死那火超大」、「整個城市都是我的金紙桶」。

據了解，這場祭祀活動是由新江里發起，聯合附近大樓、商圈店家舉行的大型中元普渡活動，齊心祈求消災改厄添福壽，除業障共修善緣，事先也有申請路權核准。

不過，警方檢視該影片內容，認為燒金紙行為已明顯違反道路交通管理處罰條例82條1項2款，「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」，可處罰新台幣1200元至2400元罰鍰，後續將通知主辦人到所說明釐清。

新興分局呼籲，民眾於民俗月若有祭祀活動，仍應遵守相關法律規範，切勿影響其他用路人，若發生交通事故，仍有相關刑民事責任。