社會 社會焦點 保障人權

盜採土石挖出「美濃大峽谷」重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲盜採土石挖出「美濃大峽谷」，居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄美濃吉洋里農地遭不法集團大範圍盜採土石，回填廢棄物，挖出了一個又一個巨型天坑，當地居民酸是「美濃大峽谷」，揭露這起案件的立委柯志恩今（5）日重返現場，雖然檢調偵辦後，案場已停擺，但回填的土石中驚見大量的磚頭、鐵條、鋼筋、玻璃等，居民害怕不明來源的土石恐有污染性，憂心污染當地民生地下水。

柯志恩今日指出，她接到陳情會勘，揭露整個案場狀況後，檢警用最快的速度偵辦，將地主與中間的牽線人羈押禁見，其餘相關人等多以兩萬到十萬元不等交保。

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩重返「美濃大峽谷」現場，驚見滿地鐵條鋼筋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

但不少當地居民和她反應，說從檢調偵辦後，所有案場全面停擺，但包括已被掏空的地基何時回填，被來往砂石車壓毀的路面何時修復，還有不法業者先前回填的不明來源土石，是否有汙染性？會不會汙染美濃居民民生使用的地下水？種種問題，現在都無人過問，也無人處理 。

柯志恩今天和團隊，高雄市議員林義迪，以及高雄市議員朱信強服務團隊，再來到美濃關心，卻看到比她先前到來時更怵目驚心的景象。被不法業者回填的土石中，出現大量的磚頭、磁磚、鐵條、鋼筋、玻璃等，這些東西都不會是存在在原本農地裡的東西，證明這個案場，的確被不法業者傾倒廢棄營建物。

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼不法業者回填的土石中，出現大量不存在於原本農地的東西。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

在場的美濃居民也向柯志恩陳情，位在美濃吉洋精功社區附近的這個巨型天坑，不法業者透過掮客牽線向原地主買地後，跟居民聲稱要蓋停車場，後來竟變成不法業者盜採土石變賣並回填廢棄物的場所，不法業者賺進暴利，卻苦了當地居民。

鄰近住戶除了飽受每天上百輛砂石車進出排放的廢氣汙染與交通危險，案場附近的果園與農田，也因怪手挖堀灌溉農作物的排水路，導致作物欠收。當地里長與居民，也向她說明有好幾處已被變賣，正被破壞與將被破壞的農地，最震撼的，則是一處面積高達兩公頃，深度達十幾層樓的案場。

柯志恩說，那一刻她才明白，為何美濃人會用「大峽谷」這樣的名詞，來形容這些被大規模盜採土石的農地，如果不是親眼目睹，實在無法想像，人為破壞的力量竟然可比大自然的鬼斧神工還要可怕。

柯志恩強調，雖然這個案場的關係人等，也在上波檢警查辦的對象中，但她承諾里長，一定會繼續嚴查到底。她認為盜採土石利益龐大，除了應該透過修法大幅加重罰鍰與刑責外，另外也應研擬加強配套措施。

如強制要求所有從事土石、土方、廢棄物運輸的車輛，安裝GPS並接入監管平台，或是加強土石的流向管理以及部門聯合稽查的常態化執法，在重點區域、重點路段設置檢查點嚴查等。柯志恩說，她後續會盡快提出修法，並同步要求中央、地方加強查緝、嚴辦不法。

最後柯志恩也說，如果她沒有留在高雄，沒有民眾向她陳情，這些狀況，是不是就被當作沒有人看見，她有責任繼續為高雄打拚，守護我們的家園，讓高雄變得更好。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

