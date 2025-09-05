71歲嬤「剛看完愛孫」被大貨車輾死　奪命路口2措施補破網

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大社區一名71歲婦人上月底騎車行經八方民黃昏市場旁，一部大貨車右轉時未注意，當場將她擊落，婦人倒地後遭貨車後輪輾過身體與頭部，當場爆血慘死。為防止再有悲劇發生，高雄市議員張勝富邀集相關單位前往現場會勘，提出「2大建議」補破網，希望用路人都能行得安全。

▲高雄大社區黃昏市場門口發生死亡車禍。（圖／民眾提供）



這起事故發生在上月28日13時許，根據曝光的監視器畫面，可以看見當時綠燈起步，婦人沿著三民路（西向東）行駛在人行道，44歲大貨車駕駛陳男則沿三民路外側車道（西向東），疑似視線死角，大貨車行駛右轉三中路後擊落機車，婦人倒地身體及頭部慘遭大貨車後輪輾過，當場爆血失去生命跡象。

▲剛看完愛孫騎車返家！婦人遭大貨車輾斃爆血慘死。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，邱陳婦人當時騎車外出去楠梓看完孫子準備返家，婦人的丈夫聽聞噩耗後趕往現場，崩潰痛哭，怎麼也不敢相信，離家僅剩短短5分鐘的距離，竟會與愛妻天人永隔。

▲市議員張勝富邀集相關單位重返現場，研議如何規劃改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

市議員張勝富昨日邀集相關單位現場研議如何規劃改善，會勘後提出2項建議，包含三民路近三中路口，慢機車與汽車道作個隔離。另外，路口號誌燈號由三燈號改五燈號，讓直行車與右轉車各依燈號行駛，避免爭道產生事故。

張勝富指出，時空背景飛逝，交通越來越頻繁，車輛越來越多，舊有的交通指示規範，也要適應現今的道路車流作相當的改善。時間的推移，道路交通的需求，都要以適時的交通流量與路況作調整改善，也需用路人遵守交通規則，相輔相成下才能有更完善的交通，讓大家用路人都能行得安全。

警方調查，大貨車駕駛陳男酒測值為0，大貨車有依規定裝設視野輔助器且未載貨物，初步研判騎士邱女不依規定車道行駛，貨車駕駛陳男轉彎未注意右後方來車導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。