民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押近1年，北院在今（5日）裁定7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。對此，民眾黨副秘書長許甫說，全黨上下心情當然都很激動，也期盼這天很久了；他也喊話柯接受交保條件，外界有比較好的生活起居照顧，不用被關在3坪不見天日的空間，「好好出來，為了未來、為了整個國家繼續努力」。

柯文哲深陷京華城風暴，113年9月5日被裁定羈押禁見，期間僅短暫交保6天，隨即再逆轉羈押，至今已近1年。北院4日提訊柯文哲、涉京華城案的國民黨議員應曉薇2人，決定是否延押；今天作出裁定，柯文哲7000萬元交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，而應曉薇則裁定3000萬交保，限制住居、科技監控。

民眾黨副秘書長許甫說，全黨上下心情當然都很激動，也期盼這天很久了，希望這次柯主席能平安回到家，全黨上下會跟著他、以及跟著所有公民一起，讓台灣的司法、台灣的正義回到最正常的狀況。

至於是否擔心柯文哲不接受交保？許甫說，目前不知道柯主席的狀況，但還是希望，再怎麼樣主席可以先出來，有比較好的生活起居照顧，不用繼續被關押在3坪不見天日的空間裡面，好好出來，為了未來、為了整個國家繼續努力。

而網路上有出現支持者呼籲把黨主席還給柯主席？對此，許甫表示，他沒有看到這樣的文章，民眾黨會全體上下一起努力，沒有這種見縫插針的話。