史上最繽紛！零件照片曝光　iPhone 17系列傳將挑戰鮮豔配色

▲iPhone17 Pro系列模型。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉辦秋季發表會，外界高度關注新一代iPhone 17系列的登場。近日，網路上的爆料傳聞不斷，有眼尖的網友在社群平台X上發現據稱是iPhone 17 Pro系列的相機按鈕零件照片，這些照片顯示了過去在Pro系列上不曾見過的鮮豔色彩，引發熱烈討論。

▼爆料者貼出零件照 。（圖／X@SonnyDickson）

根據這些流出的照片，除了常見的黑色、銀色和深藍色之外，還出現了包括鮮豔的橘色、黃色、綠色和粉紅色等多種新色。其中，橘色的色調與Apple Watch Ultra的動作按鈕顏色極為相似，格外引人注目。

過去，iPhone Pro系列的配色策略一直偏向沉穩、專業的風格，如石墨色、金色、銀色和太空黑等，與基本款iPhone豐富多彩的選擇形成區隔。因此，這次如果蘋果真的為高階Pro系列推出鮮豔配色，將是該產品線有史以來的一次重大突破，也可能預示著蘋果對於設計美學的全新嘗試。

儘管這些零件照片的真實性尚未獲得蘋果官方證實，但已足以讓許多「果粉」感到相當期待，猜測這是否意味著高階 iPhone將迎來更具個性的設計。究竟iPhone 17 Pro系列會以什麼樣的面貌與大家見面，答案將在發表會上正式揭曉。