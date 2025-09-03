　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

▲▼iPhone 17 Air爆料天空藍新色。（圖／翻攝X／majinbuofficial）

▲先前爆料中的iPhone 17 Air模型。（圖／X@majinbuofficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，外界矚目的iPhone 17系列售價預估也提前出爐，根據J.P. Morgan分析師Samik Chatterjee的最新報告，與前一代相比，部分機型可能調整價格。

▼ 價格變動整理。（圖／記者吳立言製圖）

▲▼ 。（圖／記者吳立言製圖）

報告指出，美國市場起售價與台幣換算如下（今日匯率約1美元＝NT$30.73）：

iPhone 17：799 美元（約 NT$24,560），與 iPhone 16 相同

iPhone 17 Air：899–949美元（約 NT$27,626–NT$29,160），比iPhone 16 Plus最高多出50美元（約 NT$1,537）

iPhone 17 Pro：1,099美元（約 NT$33,754），比iPhone 16 Pro漲價100美元（約 NT$3,073），傳聞取消128GB基礎容量，改以256GB起跳

iPhone 17 Pro Max：1,199美元（約 NT$36,827），與iPhone 16 Pro Max相同

若此預測屬實，iPhone 17 Pro將打破Pro系列自2017年iPhone X 起維持的「999美元起（約 NT$30,681）」慣例。分析指出，雖然表面上是漲價，但實際上容量規格也同步升級。

值得注意的是，標準版iPhone 17與最高階的iPhone 17 Pro Max預計不會漲價，而新登場的iPhone 17 Air則可能比Plus機型多出約NT$1,537。

蘋果近年在美國市場多次被傳可能漲價，但實際上仍長期維持穩定售價。本次是否真的調整，將在9月9日（台灣時間10 日凌晨）的發表會正式揭曉。

09/02 全台詐欺最新數據

480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

iPhone 17系列預估售價出爐！

iPhone17iPhone17 Proiphone17airiphoneAPPLE蘋果

