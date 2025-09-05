　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17等了一年　果粉失望「AI是騙局」早已落後！只剩1處亮點

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果年度秋季發表會即將於台灣時間9月10日登場，許多果粉期待iPhone 17上市，不過有網友表示，今年的iPhone 17系列完全提不起興趣，而且也很失望，說好的AI功能一直沒有看到，也懷疑還有人會想要換iPhone 17嗎？對此，有網友喊換「哪次不換！」也有人抱持觀望態度，打算等發表會後再做決定。

有網友在PTT發文，「 經歷AI騙局和無感的拍照按鍵後，還想換i17嗎？」Apple Intelligence的發展已經落後其他競爭對手了，且繁體中文遲遲未支援，「當初吹得多大，失望越大」。

他直言，iPhone 16的實體拍照鍵雖然話題性高，但實用性不如預期，如今又傳出新機可能移除這項設計。對於今年新機的創新表現，他感到失望，除了鏡頭模組變大外，iPhone 17系列似乎缺乏明顯亮點，「如果照目前流出的規格，大家還想換i17嗎？」

▲▼iPhone 17 Air。（圖／YouTube@FrontPageTech）

▲iPhone 17 Air。（圖／YouTube@FrontPageTech）

貼文曝光，有一票網友點頭，「下放120Hz滿值得買的」、「iPhone 17 Air可以看看」、「如果不是很貴，可能就會換，要買的人一定還是很多啦」。多數人抱持觀望態度，「等再過幾年要換機的時候，看其他家品質進步如何，還有蘋果AI搞得怎樣再說」、「有需求就換，本來就不是為換而換」、「i16那個按鈕買了一年用不到5次」。

也有果粉失望嘆，「固定每年換舊機給身邊的人接手，但真的是滿失望的，只是卡在公司系統加上生態圈綁死已久，跳不了安卓（Android）」、「從i14跳安卓後再也沒想回蘋果了，各種AI都很實用方便」。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘋果將在台灣時間9月10日凌晨舉辦秋季發表會，外界高度關注新一代iPhone 17系列的登場。近日，網路上的爆料傳聞不斷，有眼尖的網友在社群平台X上發現據稱是iPhone 17 Pro系列的相機按鈕零件照片，這些照片顯示了過去在Pro系列上不曾見過的鮮豔色彩，引發熱烈討論。

蘋果iPhone17AI功能智慧手機技術

