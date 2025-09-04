　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTuber大耳朵TV曝蘋果2026藍圖　AI、折疊機、5G MacBook齊亮相

▲▼ 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

▲YouTube頻道「大耳朵TV」。（圖／YouTube@大耳朵TV）
記者吳立言／綜合報導

YouTube頻道「大耳朵TV」近日整理多方產業消息並加以分析，指出蘋果正規劃一系列重磅新品，預計於2026年陸續登場。這份產品藍圖呼應過往市場傳聞，並凸顯人工智慧（AI）已被蘋果視為未來核心戰略。

據推測，Siri 2.0 將隨iOS 26.4於2026年3月亮相，能理解上下文、跨應用操作，甚至透過語音辨識照片中的人物。蘋果也可能導入Google Gemini模型，支援本地或雲端運行。

另外早在2024年，市場就已傳出蘋果著手開發代號Baltra的自研雲端AI晶片。該晶片以ARM架構為基礎，並與博通合作，目標是強化高速、低延遲的連線效能。外界推測，Baltra的運算力將鎖定英偉達H100等級，以減少對外部GPU的依賴。相關消息也指出，Baltra將主打「即時運算、用後即刪」，並接受第三方隱私審查，凸顯蘋果在AI服務上的差異化策略。

大耳朵TV指出，蘋果的AI戰略將催生新硬體：

◆AI智慧眼鏡：預計2026年底推出，走類似Meta的風格，內建相機與揚聲器，可語音式導航、拍照與回答問題。

◆智慧顯示螢幕（Home Hub）：定位接近iPad mini，與HomePod連動，整合日程、提醒與臉部辨識解鎖。

iPhone：折疊機與螢幕下Face ID技術

◆折疊iPhone：外螢幕5.5吋，展開7.8吋，鉸鏈新技術減少摺痕，展開厚度4.5mm，採鈦合金強化，並內建Touch ID。

◆iPhone 18 Pro：傳將搭載螢幕下Face ID，螢幕僅留小黑點。

◆iPhone 18：預期採用台積電2奈米製程 A20晶片。

MacBook：20週年大改

◆MacBook Pro：2026年迎20週年改版，傳將移除瀏海，採OLED面板與2奈米M6晶片，並首度支援 5G蜂巢網路。

◆其他Mac系列：Mac mini、iMac、MacBook Air將使用M5晶片，發表時程則取決於M5量產進度。

Apple Watch Series 12

新款可能採8感測器陣列，提升心率、血氧、體溫精準度，並有望支援全天候血壓偵測。

綜合各方消息來看，蘋果2026年的產品規劃涵蓋AI、折疊螢幕、5G連線與健康監測等領域，展現出維持市場競爭力的企圖心。若相關計畫如期落地，2026年將可能成為蘋果近年最具話題性的一年，不僅挑戰既有產品形態，也有望重新塑造全球消費電子產業的競爭格局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTuber大耳朵TV曝蘋果2026藍圖　AI、折疊機、5G MacBook齊亮相

傳三星進攻「三摺機」市場　9.96吋大螢幕有望10月亮相

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

iPad用戶久等了！Instagram終於推出專屬App

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

Google Pixel 10系列上市就下殺　蘋果迎發表「無機上榜」

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

YouTuber大耳朵TV曝蘋果2026藍圖　AI、折疊機、5G MacBook齊亮相

傳三星進攻「三摺機」市場　9.96吋大螢幕有望10月亮相

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

iPad用戶久等了！Instagram終於推出專屬App

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

Google Pixel 10系列上市就下殺　蘋果迎發表「無機上榜」

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

3C家電熱門新聞

iPhone 17系列預估售價出爐！

AirPods Pro 3登場倒數　新設計曝光

Google Pixel 10系列上市就下殺

YouTube Premium傳將嚴格限制跨區共用

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

「限時0元」下載變6990！「超夯APP」藏陷阱

Instagram終於推出iPad專屬App

傳三星進攻「三摺機」市場

蘋果宣布11吋MacBook Air正式退場

HTC VIVE Eagle爆熱潮

微星2025開學季優惠開跑！

Google澄清：Gmail安全警報是假新聞

蘋果下通牒：供應商不自動化就出局

小米中國召回14.6萬顆行動電源　台官網仍販售

更多熱門

相關新聞

AirPods Pro 3登場倒數　新設計曝光

AirPods Pro 3登場倒數　新設計曝光

蘋果「Awe Dropping」發表會進入倒數，外界普遍認為AirPods Pro 3將與iPhone 17系列一同登場。根據市場消息，新一代AirPods Pro將針對設計與功能進行大幅升級，其中充電盒將更輕薄便攜，並取消傳統實體配對按鍵，改採隱藏式電容觸控，LED指示燈也將隱藏於表面下方，僅在需要時亮起。

iPhone 17系列預估售價出爐！

iPhone 17系列預估售價出爐！

蘋果下通牒：供應商不自動化就出局

蘋果下通牒：供應商不自動化就出局

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

蘋果折疊iPhone傳將採側邊Touch ID解鎖

蘋果折疊iPhone傳將採側邊Touch ID解鎖

關鍵字：

apple蘋果2026大耳朵TV摺疊iPhoneBaltra晶片M65GMacBook

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面