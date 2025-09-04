YouTuber大耳朵TV曝蘋果2026藍圖　AI、折疊機、5G MacBook齊亮相

▲YouTube頻道「大耳朵TV」。（圖／YouTube@大耳朵TV）

記者吳立言／綜合報導

YouTube頻道「大耳朵TV」近日整理多方產業消息並加以分析，指出蘋果正規劃一系列重磅新品，預計於2026年陸續登場。這份產品藍圖呼應過往市場傳聞，並凸顯人工智慧（AI）已被蘋果視為未來核心戰略。

據推測，Siri 2.0 將隨iOS 26.4於2026年3月亮相，能理解上下文、跨應用操作，甚至透過語音辨識照片中的人物。蘋果也可能導入Google Gemini模型，支援本地或雲端運行。

另外早在2024年，市場就已傳出蘋果著手開發代號Baltra的自研雲端AI晶片。該晶片以ARM架構為基礎，並與博通合作，目標是強化高速、低延遲的連線效能。外界推測，Baltra的運算力將鎖定英偉達H100等級，以減少對外部GPU的依賴。相關消息也指出，Baltra將主打「即時運算、用後即刪」，並接受第三方隱私審查，凸顯蘋果在AI服務上的差異化策略。

大耳朵TV指出，蘋果的AI戰略將催生新硬體：

◆AI智慧眼鏡：預計2026年底推出，走類似Meta的風格，內建相機與揚聲器，可語音式導航、拍照與回答問題。

◆智慧顯示螢幕（Home Hub）：定位接近iPad mini，與HomePod連動，整合日程、提醒與臉部辨識解鎖。

iPhone：折疊機與螢幕下Face ID技術

◆折疊iPhone：外螢幕5.5吋，展開7.8吋，鉸鏈新技術減少摺痕，展開厚度4.5mm，採鈦合金強化，並內建Touch ID。

◆iPhone 18 Pro：傳將搭載螢幕下Face ID，螢幕僅留小黑點。

◆iPhone 18：預期採用台積電2奈米製程 A20晶片。

MacBook：20週年大改

◆MacBook Pro：2026年迎20週年改版，傳將移除瀏海，採OLED面板與2奈米M6晶片，並首度支援 5G蜂巢網路。

◆其他Mac系列：Mac mini、iMac、MacBook Air將使用M5晶片，發表時程則取決於M5量產進度。

Apple Watch Series 12

新款可能採8感測器陣列，提升心率、血氧、體溫精準度，並有望支援全天候血壓偵測。

綜合各方消息來看，蘋果2026年的產品規劃涵蓋AI、折疊螢幕、5G連線與健康監測等領域，展現出維持市場競爭力的企圖心。若相關計畫如期落地，2026年將可能成為蘋果近年最具話題性的一年，不僅挑戰既有產品形態，也有望重新塑造全球消費電子產業的競爭格局。