國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宴請科技大老「獨缺馬斯克」　決裂關鍵曝光

▲▼川普4日晚間在白宮宴請科技界高層，META執行長祖克柏坐在旁側。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普4日晚間在白宮宴請科技界高層，META執行長祖克柏坐在旁側。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間4日晚間在白宮玫瑰花園宴請科技界重量級人物，包括Meta創辦人祖克柏、微軟創辦人比爾蓋茲、蘋果執行長庫克、Google雙雄布林與皮查伊、OpenAI創辦人奧特曼等。儘管祖克柏坐在川普旁邊，但特斯拉執行長馬斯克卻缺席，凸顯川普與馬斯克自今年以來的關係已徹底決裂，也象徵兩人在科技與政策影響力上的距離拉大。

至於超微半導體（AMD）主席兼行政總裁的蘇姿丰（Lisa Su）則坐在川普的斜對面。

根據《衛報》、《USA TODAY》，川普與科技界的互動自第二任期開始逐漸升溫，他積極推動人工智慧（AI）與加密貨幣政策，並以關稅與投資誘因鼓勵企業回流美國。其中，Meta、Google、微軟、蘋果與OpenAI等巨頭皆受邀參加晚宴，象徵川普打造美國科技優勢的意圖。晚宴當日，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）主持一場聚焦AI教育的白宮活動，奧特曼與皮查伊皆到場。

▲▼川普與梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

此外，川普政府在6月釋出的人工智慧藍圖中提出約90項建議，意在擴展AI出口、放寬環境規範，並維持美國在科技領域對中國的優勢。

不過，曾是川普親密盟友的馬斯克則未現身此次白宮晚宴。馬斯克在社群平台X透露，儘管他已受邀，但無法出席，因此將派代表參加。

據悉，自從今年5月因政策分歧與川普反目後，馬斯克幾乎淡出美國政府高規格的活動。包括特斯拉反對川普簽署的「大而美法案」，及指控川普涉及已故性侵犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案等事件。

▲▼川普4日在白宮晚宴款待祖克柏、比爾蓋茲、庫克等多名科技界大老，卻獨缺特斯拉執行長馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普4日在白宮晚宴款待祖克柏、比爾蓋茲、庫克等多名科技界大老，卻獨缺特斯拉執行長馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

即便如此，川普仍稱讚馬斯克是「天才」，但也直言雙方有些問題，兩人自公開爭執後便未再同台。

報導指出，馬斯克的缺席也反映他近年政治立場的轉變。他將X打造成極右言論平台，經常轉發關於民主黨與移民選舉陰謀的假訊息，並支持全球極右政黨。馬斯克過往曾主導川普政府的「政府效率部門」，協助拆解聯邦機構，短時間內成為政治場合常客，但隨著關係破裂，他的影響力明顯下降。

09/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

北美要聞美國白宮川普馬斯克祖克柏比爾蓋茲庫克蘋果

