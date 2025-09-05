從小被騙了「長得好看不能當飯吃」　8.5萬人打臉：根本吃到吐

▲原PO吐槽長輩金句，「長得好看又不能當飯吃」，引發網友討論。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友吐槽，長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但長大後才發現根本錯得離譜。文章掀8.5萬人共鳴，直呼「不只當飯吃，還是別人捧著餵你吃」、「長得好看根本是吃Buffet」；還有婚攝觀察，漂亮的人容易嫁入豪門。不過也有人解釋世代差異，現在網路發達，確實顏值高能賺錢。

一名網友在Threads表示，小時候常聽長輩叨念「長得好看又不能當飯吃」，長大後才發現這句話根本荒謬，因為顏值好看的人，早已吃到快吐了，還常常被照顧、受寵愛，生活明顯比一般人順遂太多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引來8.5萬名網友爆共鳴回應，「何止可以當飯吃，還是別人捧著飯餵你吃」、「長得好看就是優勢，跟別人一樣的學歷、資歷，就是會比別人優先錄取，人生也比別人順」、「也有一句話就是 ：他（她）這張臉就是老天爺賞飯吃」、「確實不能當飯吃，都當和牛跟帝王蟹在吃」、「長得好看何止能當飯吃，根本就像是在吃Buffet了」、「我以前拍婚禮的觀察，90%漂亮的新娘都是嫁有錢人家。長得好看還真的比較容易過上好生活」。

不過也有網友解釋世代差異，「年代不一樣啦，長輩那個年代網路不發達，確實長得漂亮可能有一些小優待，但沒辦法賺錢；現在網路發達了，長得好看可以當網紅接業配代言什麼的，賺錢管道可多了」、「他們那個年代長得再好看，在農村沒人知道...確實沒有用」。