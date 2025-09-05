　
社會 社會焦點 保障人權

12網紅愛情詐騙削1700萬！林沐希哭演：爸死媽跑了...詐4男近50萬

▲▼孫安佐表姊Ariel林沐希。（圖／翻攝ig）

▲孫安佐表姊林沐希涉愛情詐騙4網友遭起訴求刑5年。（資料照／翻攝ig）

記者劉昌松／台北報導

孫安佐表姊Ariel林沐希加入愛情詐騙，7月間遭拘提到案時，還哭窮稱繳不出5萬保釋金，但檢警查出，林沐希近2年照詐團劇本「爸爸死了，媽媽跑了」，「將兼差賠老闆」等話術，利用4名被害人的愛慕詐騙近50萬元，台北地檢署起訴痛批愛情詐騙使「人際信任瓦解」、「社會情感疏離」，對林沐希等12名網紅求刑5年。

這次遭起訴的網紅除了林沐希外，還有游家榆(朵拉)、鍾侑佑(小梗、梗梗)、黃馨瑩(莉婭、彤彤)、盧慧珍(Amy)、張又蓁(歐若拉)、林函蓓(Amber)、郭唯涵(糯糯)、馮祥茹(vivi)、李宛伶(Lisa)、張恩婷(Grace)、簡文惠(文文)，大多是原本在網路上就有粉絲追蹤的網紅。

檢察官調查，這些網紅被潘朵拉等公司招募為藝人後，明知沒有要與其他網友交往或發展成情侶關係的意思，卻依詐團首腦蘇逸文等人規劃，各自與製作人、代聊手分組，在網路上吸引粉絲私聊互動，依照劇本與被害人維持曖昧情愫、增加感情熱度，再要求被害人高價購買電子版寫真集。

▲▼林沐希離開北檢痛哭。（圖／記者劉昌松攝）

▲林沐希一度否認犯罪，辯稱只是依經紀公司安排與粉絲見面。（資料照／記者劉昌松攝）

而林沐希從2024年11月到2025年2月間，與詐團成員合作，向4名被害人謊稱自己在外面欠債，「爸爸死了、媽媽跑了且要照顧失智的阿嬤」，「無法償還債務將會有生命危險」，「將兼差去賠老闆」暗示要出賣肉體換錢，要追她要買寫真集代表真心，但確認被害人買了寫真集後又不理人。

檢察官統計，光是林沐希參與演出的「假交友真詐財」戲碼，就詐得近50萬元，但遭檢警拘提時，一度解釋以為經紀公司安排與粉絲見面，還哭窮繳不出5萬元保釋金，獲改為只需要限制住居，直到最後才承認。另外其他涉案網紅詐騙單一被害人金額高達142萬元，累計已知48人受騙，財損超過1700萬元。

北檢起訴指出，這些詐團成員都正值青壯，利用藝人社群粉絲，對不特定男性實施詐欺犯罪，騙取被害人財產，助長詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，因此向法院請求判處首腦蘇逸文等3人徒刑15年以上，林沐希等12名網紅和17名製作人、代聊手各遭求刑5年以上。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

小黃倒車撞倒共享公務機車！騎士回報公司　運將一想法爆衝突

組長包庇賭博「80萬交保」　北市警局開鍘：調任法規室警務正

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

81歲阿北找朋友！無照騎車左轉不禮讓　28歲上班族閃不過撞死他

前2次都沒挨罰　回收婦「搬門口引擎變賣」下場慘了

台南81歲阿北車禍！催油門落跑險撞人　腳踏車遭殃騎士受傷

天天抱怨情勒還施虐！害5月嬰頭骨碎裂+肢障癲癇　惡保母下場曝

想和妹子交朋友　他付款17次驚覺被騙！329萬元飛了

惡賊佛祖面前「撬破功德箱」偷光1萬香油錢　寺方不忍了索賠2萬

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

富邦悍將送愛到花蓮！　李雅英為太巴塱、光復少棒球員夢想應援

9月魔咒用好用滿　財金教授曝美股ETF布局大計

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！

獨／高雄分署公共藝術判定抄襲　法院：賠錢銷毀

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

獨／害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

酒駕撞死空少　富商神隱遭拘提入獄

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

即／中和男電梯井墜落　趴電梯上無呼吸送醫

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

彰化一名男子小豪（化名）今年8月間透過LINE認識一名女網友A，對方告訴他如果想要交朋友，就必須先入會並完成相關流程，他一共匯款12次、面交5次，總計付出329萬餘元，最後才驚覺遭到詐騙，趕忙向警方報案。

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！

