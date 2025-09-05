12網紅愛情詐騙削1700萬！林沐希哭演：爸死媽跑了...詐4男近50萬

▲孫安佐表姊林沐希涉愛情詐騙4網友遭起訴求刑5年。（資料照／翻攝ig）

記者劉昌松／台北報導

孫安佐表姊Ariel林沐希加入愛情詐騙，7月間遭拘提到案時，還哭窮稱繳不出5萬保釋金，但檢警查出，林沐希近2年照詐團劇本「爸爸死了，媽媽跑了」，「將兼差賠老闆」等話術，利用4名被害人的愛慕詐騙近50萬元，台北地檢署起訴痛批愛情詐騙使「人際信任瓦解」、「社會情感疏離」，對林沐希等12名網紅求刑5年。

這次遭起訴的網紅除了林沐希外，還有游家榆(朵拉)、鍾侑佑(小梗、梗梗)、黃馨瑩(莉婭、彤彤)、盧慧珍(Amy)、張又蓁(歐若拉)、林函蓓(Amber)、郭唯涵(糯糯)、馮祥茹(vivi)、李宛伶(Lisa)、張恩婷(Grace)、簡文惠(文文)，大多是原本在網路上就有粉絲追蹤的網紅。

檢察官調查，這些網紅被潘朵拉等公司招募為藝人後，明知沒有要與其他網友交往或發展成情侶關係的意思，卻依詐團首腦蘇逸文等人規劃，各自與製作人、代聊手分組，在網路上吸引粉絲私聊互動，依照劇本與被害人維持曖昧情愫、增加感情熱度，再要求被害人高價購買電子版寫真集。

▲林沐希一度否認犯罪，辯稱只是依經紀公司安排與粉絲見面。（資料照／記者劉昌松攝）

而林沐希從2024年11月到2025年2月間，與詐團成員合作，向4名被害人謊稱自己在外面欠債，「爸爸死了、媽媽跑了且要照顧失智的阿嬤」，「無法償還債務將會有生命危險」，「將兼差去賠老闆」暗示要出賣肉體換錢，要追她要買寫真集代表真心，但確認被害人買了寫真集後又不理人。

檢察官統計，光是林沐希參與演出的「假交友真詐財」戲碼，就詐得近50萬元，但遭檢警拘提時，一度解釋以為經紀公司安排與粉絲見面，還哭窮繳不出5萬元保釋金，獲改為只需要限制住居，直到最後才承認。另外其他涉案網紅詐騙單一被害人金額高達142萬元，累計已知48人受騙，財損超過1700萬元。

北檢起訴指出，這些詐團成員都正值青壯，利用藝人社群粉絲，對不特定男性實施詐欺犯罪，騙取被害人財產，助長詐騙歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，因此向法院請求判處首腦蘇逸文等3人徒刑15年以上，林沐希等12名網紅和17名製作人、代聊手各遭求刑5年以上。