補教名律師「侯台大」涉洩密　警局前拿走網紅平板滅證下場慘了

檢警偵辦孫安佐表姊林沐希涉入的愛情詐騙集團，意外發現補教名律師陳明珠同時擔任3名詐團成員的辯護人，陳明珠不但幫3人撰寫訴狀，將責任全都推給1名網紅身上，而且在陪同偵訊後，在警局前大喇喇地將偵訊內容洩漏給網紅，還將網紅身上的工作用平板電腦拿走，以免遭警方查扣，台北地檢署5日依洩密、滅證等罪起訴，並請法院量處1年以上徒刑。

▲律師陳明珠(侯台大)涉嫌幫愛情詐騙集團成員辯護時，洩漏偵查秘密又滅證。（資料照／記者劉昌松攝）

陳明珠在國內知名公職補習班任教，藝名「侯台大」，擅長領域包括民事訴訟、家事事件、身分法，律師執業生涯中，也會接辦刑事案件。

檢警查出，陳明珠得知吳姓詐團成員涉案有法律需求，為了幫吳女解套，找來和吳女同組執行愛情詐騙的張姓男子、李姓網紅，一起在律師事務所開會討論，並同時接受3人委任擔任辯護人，在7月間陪著3人到北檢自首，但所有罪責都被推給李姓網紅。

8月間，檢警偵辦蘇逸文為首的愛情詐騙集團第二波收網，陳明珠陪同被拘提的張男到警局偵訊後，得知可能被張男等人詐騙的被害人數超出預期，陳明珠和準備前往應訊的李姓網紅約在台北市刑大門口見面，並告知張男接受偵訊內容。

陳明珠同時涉嫌以警方可能查扣為由，將李姓網紅隨身攜帶的工作用平板電腦拿走，等李姓網紅接受檢察官複訊交保離開後，再透過友人把平板電腦交還，藉此躲避檢警追查還原案件始末。

不過辦案人員查覺到陳明珠的幾個當事人彼此有利益衝突，因此制止陳明珠繼續接受委任，同時查出陳明珠涉嫌洩密、滅證的犯行，事後還試圖與被告勾串，檢察官痛批陳明珠違反法令及職業倫理，犯後態度不佳，嚴重傷害律師群體公益形象，請法院量處陳明珠1年以上有期徒刑。