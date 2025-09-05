快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年　知名補教律師也慘了

▲孫安佐表姐林沐希涉詐欺遭起訴求刑5年。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

蘇逸文為首的詐騙集團，涉嫌招募包括孫安佐表姊Ariel林沐希等年輕貌美的網紅，以販售寫真、保持曖昧情愫等方式，吸引網友為愛掏錢，等被害人錢財散盡就被甩開不理，台北地檢署5日第2波偵結起訴35人，其中蘇逸文等3主嫌求處15年重刑，林沐希等12名網紅求刑5年，知名補教律師陳明珠因涉嫌洩密、滅證遭求刑1年。

起訴指出，蘇逸文、楊安仁、阮博辰等詐團首腦，涉嫌從2023年起，成立潘朵拉傳藝有限公司、唯恩工作室、金百盛企業社等公司，招募已小有名氣的網紅，或是自行培養直播主，在網路上吸引網友私聊互動，受害網友以為是跟真人聊天，實際上只是詐團安排的代聊手，以各種曖昧話術，與網友培養情感互動。

▲詐團主嫌蘇逸文遭求處15年重刑。（資料照／記者劉昌松攝）

至於參加詐團的藝人工作，只有負責配合詐團製作人及代聊手創造的人設，依詐騙進度與被害人見面，為這段不存在的網戀增加真實性，藉此吸引被害人購買寫真集，如果被害人無資力或起疑，製作人、代聊手、藝人會立即冷落、封鎖被害人。

台北地檢署從4月起發動多波搜索約談行動，林沐希一度被諭令5萬元交保，但因為實在籌不出錢，獲改限制住居，另外，藝名侯台大的律師陳明珠，則因涉嫌將為詐團成員辯護時得知的辦案進度外洩，被諭令50萬元交保候傳。檢察官江宇程先前已在8月首波偵結，起訴蘇逸文等14名主要詐團幹部被告，第2波起訴35名被告，共對48名被害人施以「假交友真詐騙」手法，騙得1700餘萬元。