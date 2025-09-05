花縣縣府團隊赴北市交流深化合作　李四川：花蓮是休閒首選

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊與台北副市長李四川在君悅酒店進行城市交流會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚4日率領副縣長顏新章、秘書長饒忠及縣府團隊前往台北市參訪，與台北副市長李四川及市府團隊在君悅酒店舉行城市交流會議。雙方針對城市治理、觀光發展、交通建設及永續環境等面向進行深入座談，盼能透過跨縣市合作，建立更緊密的夥伴關係，攜手推動地方繁榮與民生福祉。

縣長徐榛蔚表示，此行率縣府團隊前來台北交流，是一次非常重要的學習機會。台北市與花蓮縣各有特色，也彼此互補，歡迎台北市民來花蓮可以盡情深呼吸、放聲吶喊，體驗慢活之美。

徐榛蔚指出，台北作為首都，在城市治理上經驗豐富，不僅成功舉辦多項國際賽事，更能因應市民需求，展現智慧治理的成果，這些都值得花蓮縣府團隊借鏡與學習。也提到，公部門面臨民眾高度期待與監督，需要持續精進與創新。此次花蓮縣政府各局處與台北市政府對口單位直接互動，藉由高效率模式借鏡台北市政經驗，在BOT營運模式、智慧治理及行政效能等面向，對花蓮縣的進步有關鍵意義。

台北市副市長李四川代表市府同仁與全體市民，誠摯歡迎花蓮縣徐縣長與縣府團隊蒞臨台北交流。他表示，台北市的生活節奏快速，而花蓮則擁有山明水秀的自然環境與豐富的原住民文化，兩地各具特色，彼此都有值得學習與借鏡之處。

李四川副市長提到，每當想到旅遊休閒時，花蓮總是首選之一，花蓮的縣政治理經驗有許多可以借鏡之處，包括原住民文化保存與環境美化等。他期盼，透過這次的城市交流，雙方能夠互相提供意見與啟發，不僅讓台北借鏡花蓮的治理模式，也讓雙方在未來有更多互動，共同創造更美好的城市發展。

花蓮縣府表示，此次會議展現了雙方共同推動城市發展的決心，無論在觀光行銷、環境美化或智慧治理上，皆奠定了交流基礎。未來將持續透過具體計畫與平台，攜手打造宜居、永續且充滿活力的城市。

