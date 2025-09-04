東園少棒勇奪威廉波特冠軍　郭昭巖號召在地商家齊贈大禮給予鼓勵

▲台北市議員郭昭巖攜手在地商家送禮給東園國小少棒隊。（圖／記者湯興漢攝；以下同）

記者胡至欣／採訪報導

萬華東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽，以 7：0 完封美國代表隊，勇奪睽違 29 年的冠軍，凱旋歸來。台北市議員郭昭巖今（9/4）於保德公園舉辦贈與活動，兌現出國前的承諾，準備多項禮物獎勵小將們，並號召在地店家、企業與商圈共襄盛舉，讓孩子們在榮耀之外，也感受到社會滿滿的支持與祝福。

▲台北市議員郭昭巖。

郭昭巖表示，自己在小將們出發前就曾承諾，若成功奪冠，將親自送上禮物祝賀。原本僅計畫準備個人贈禮，但想到孩子們即將升上國中，需要更多文具與生活用品，便決定串聯各界力量一同響應。她強調：「東園小將睽違29年再次奪冠，還是以完封之姿，這份榮耀值得給予更多鼓勵！」

▲在地店家、熱心企業共襄盛舉，給予東園國小少棒隊實質鼓勵。

因此，她號召了光南大批發、格萊天漾大飯店、台北凱達大飯店、曼都髮型、艋舺青山宮、八德資訊商圈、上海老天祿、環南市場自治會、CURA PIZZA、艋舺大豐、龍都冰菓、小美冰淇淋、快車肉乾、川業肉圓、兩喜號等在地企業，紛紛準備精美實用禮品，包括 3C 大禮包、智慧手錶、掛脖風扇、禮券及宴請孩子等。而這些店家許多也是疫情期間，曾一同響應郭昭巖發起「萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華」活動的夥伴，如今再度集結，展現地方商家對基層少棒的支持與情義。

此外，身為世界郭氏宗親總會監事主席的郭昭巖，也邀請宗親總會共襄盛舉。榮譽總會長郭明欽特別代表總會，致贈總會長郭台銘著作《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》，勉勵孩子們繼續奮發向上。

▲台北市副秘書長俞振華（右）受邀到場，肯定東園少棒小將們的努力與榮譽。

台北市副秘書長俞振華受邀到場，肯定東園少棒小將們的努力與榮譽，稱讚他們平日認真訓練才能為國爭光，並在人生中留下珍貴回憶，現場眾多關心與鼓勵以及收到的豐富獎品，都證明了孩子們的優秀；他代表市長蔣萬安感謝球員和教練團為台北帶來榮耀，強調這次世界冠軍只是起點，市府已將東園國小列為重點培養學校，將持續支持孩子們的棒球夢。他也感謝郭昭巖議員找來許多商圈夥伴，用來自基層與地方的力量，展現萬華中正區對在地棒球隊的熱情關注。最後，他期許孩子們未來發光發亮，甚至有機會挑戰美國職棒大聯盟。

▲曼都集團暨小美冰淇淋董事長賴淑芬現場宣布再加碼。

曼都集團暨小美冰淇淋董事長賴淑芬則代表響應商家致詞，感謝郭議員之邀，讓在地店家、企業與商圈有機會表達心意並給予實質鼓勵。她指出，台灣以「橫掃」美國隊之姿完封對手，實屬難得榮耀。為此，曼都將在萬華區四家分店提供免費洗髮加剪髮券給教練與選手，而考量到未成年選手背後父母的支持非常重要，現場再加碼贈送每位選手的父母同樣的免費券；同時，她也特別準備經典香草冰淇淋與小將們同樂。最後，她勉勵孩子們秉持運動家精神「努力不懈、永不放棄」相信未來必能開創光明前途。

▲格萊天漾大飯店董事長陳士元（左）將辦桌宴請東園國小少棒隊。

東園國小校長張鍾榮受訪時動情分享：「我印象很深刻的是那天去接機時，有一些在地長輩說，這次是我們村子裡最大的盛事。」他表示，今天在現場能真切感受到商家對孩子的鼓勵，也看到郭昭巖議員在短時間內號召眾多商家共襄盛舉，為孩子們送上禮物和祝福。張鍾榮指出，全校師生都深受感動，未來將持續努力，支持孩子們發揮所長，讓東園少棒繼續發光發熱。

▲兩喜號第四代老闆陳輿安獲贈東園國小少棒隊簽名。

其實，郭昭巖議員為孩子們募集獎勵品，也是延續母親、前議員李仁人對東園少棒的支持與愛心。李仁人過去省吃儉用，曾兩度自掏腰包各捐 20 萬元，幫助球隊出國比賽，卻始終不曾張揚，直到校長轉述才被人知曉。多年來，郭昭巖也積極爭取建設，包含推動東園國小活動中心棒壘球專屬空間、協助爭取球隊專屬巴士經費，以及教育局補助維修與燃料支出，默默守護基層棒球發展。

▲▼東園少棒小將們收穫滿滿的禮物與祝福。

郭昭巖最後感謝教練團隊多年辛勤付出，不僅培養孩子球技，更灌輸團隊精神與紀律，才讓小將們能在世界舞台大放異彩。她強調，這份禮物不只是物質支持，更是社會對孩子們的認同與後盾。「東園少棒是萬華之光，更是台灣之光！」她也勉勵小將們，即使升上國中，無論課業或運動，都要延續球場上的韌性與自信，把今天的榮耀化為人生的力量，迎向未來更多挑戰。