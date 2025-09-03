花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

▲縣長徐榛蔚擔任主祭官率縣府局處首長、各機關部隊首長及殉職將士遺眷向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣「114年春祭國殤大典」3日上午於花蓮縣忠烈祠及軍人忠靈祠隆重舉行。縣長徐榛蔚親自擔任主祭官，縣府局處首長、各機關（部隊）首長及殉職將士遺眷，共同向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。

徐榛蔚擔任主祭官，帶領立委傅崐萁辦公室主任李松年、吉安鄉長游淑貞、縣府局處首長、花蓮地區各國軍部隊首長、各界代表以及學生代表陪祭，誠敬獻花及獻果，並由禮生恭讀祭文，表達對亡故公殞將士及榮民英靈之崇敬。全體與會人員默哀，並以三鞠躬禮緬懷先烈，表達對亡故榮民與公殞將士英靈之尊崇與無盡哀思，緬懷英魂永存、浩氣千秋。

徐榛蔚除向先烈與公殞將士表達尊崇與追思外，也逐一向遺族、民眾慰問致意，也感謝所有的國軍英雄為國家無私的奉獻，在國防及各項救援工作上盡心盡力的付出，對其致上最高的敬意，敬祝所有國軍弟兄身體健康、平安順利。

花蓮縣政府每年於3月29日青年節及9月3日軍人節，舉辦春、秋兩次國殤祭典，以悼念先烈、傳承忠勇愛國精神。吉安鄉軍人忠靈祠即日起至9月7日每日上午8時至下午4時開放民眾祭祀憑弔。為配合環保政策，請鄉親儘量以合掌或鞠躬代替燃香，現場不提供焚燒紙錢金帛，將集中送至環保局妥善處理，以維護祭祀活動的莊嚴與永續性。

