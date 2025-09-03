　
地方 地方焦點

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

▲▼縣長徐榛蔚擔任主祭官率縣府局處首長、各機關部隊首長及殉職將士遺眷向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚擔任主祭官率縣府局處首長、各機關部隊首長及殉職將士遺眷向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣「114年春祭國殤大典」3日上午於花蓮縣忠烈祠及軍人忠靈祠隆重舉行。縣長徐榛蔚親自擔任主祭官，縣府局處首長、各機關（部隊）首長及殉職將士遺眷，共同向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。

徐榛蔚擔任主祭官，帶領立委傅崐萁辦公室主任李松年、吉安鄉長游淑貞、縣府局處首長、花蓮地區各國軍部隊首長、各界代表以及學生代表陪祭，誠敬獻花及獻果，並由禮生恭讀祭文，表達對亡故公殞將士及榮民英靈之崇敬。全體與會人員默哀，並以三鞠躬禮緬懷先烈，表達對亡故榮民與公殞將士英靈之尊崇與無盡哀思，緬懷英魂永存、浩氣千秋。

▲▼縣長徐榛蔚擔任主祭官率縣府局處首長、各機關部隊首長及殉職將士遺眷向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚除向先烈與公殞將士表達尊崇與追思外，也逐一向遺族、民眾慰問致意，也感謝所有的國軍英雄為國家無私的奉獻，在國防及各項救援工作上盡心盡力的付出，對其致上最高的敬意，敬祝所有國軍弟兄身體健康、平安順利。

▲▼縣長徐榛蔚擔任主祭官率縣府局處首長、各機關部隊首長及殉職將士遺眷向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府每年於3月29日青年節及9月3日軍人節，舉辦春、秋兩次國殤祭典，以悼念先烈、傳承忠勇愛國精神。吉安鄉軍人忠靈祠即日起至9月7日每日上午8時至下午4時開放民眾祭祀憑弔。為配合環保政策，請鄉親儘量以合掌或鞠躬代替燃香，現場不提供焚燒紙錢金帛，將集中送至環保局妥善處理，以維護祭祀活動的莊嚴與永續性。
 

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

花蓮縣政府前民政處長明良臻，利用選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊的機會，違法利用個人資料，上門「關心」部分連署罷免國民黨立委傅崐萁的縣民。明良臻遭起訴並以電子設備監控中。他也引咎辭職，不料98天後，有案在身的明良臻已於20日火速回歸縣府任職，擔任簡任機要秘書。對此，議員胡仁順今（22日）批評，徐榛蔚無人可以用了嗎？花蓮有這麼多人才，你的傅友友有更多是經歷完整、反罷有功的，為什麼非得要用一個被起訴中、如此不適合的人？民脂民膏不是讓你拿來給這種人用的。

豐年祭輪番上陣　徐榛蔚一天趕6場與族人同樂

花蓮學生簿本換新裝　13種免費簿本靚亮登場

楊柳遠離　徐榛蔚勘災拼最快速度復原家園

冒名徐榛蔚要求加LINE騙投資　花蓮縣府：勿上當

