鮭魚之亂4年了！「1縣市」仍有20%人未改　釣本尊：不敢給媽媽知道

2021年知名連鎖餐廳「壽司郎」推出，只要名字出現「鮭魚」兩字可享整桌免費吃到飽優惠，不料一堆年輕人瘋搶改名「鮭魚」。轉眼4年過去，台中市民政局統計，仍有2成的人保留「鮭魚」的名字，引發網友猜想2個不改回來的原因，「懶得改」、「三次機會用完...改不了」。

一名網友在Threads訝異直呼，4年前的鮭魚之亂，以台中來說，還有2成的人沒改回原名，令他百思不解，「窮到需要這樣嗎？」

底下網友熱議，「有兩種原因：1.懶得改、2.三次機會用完了...改不了」、「有沒有可能在等第二次鮭魚之亂」、「你以為他們傻嗎？他們還在等待下一次的鮭魚」、「說不定壽司郎還會再辦一次，現在改回來就沒辦法再吃免錢的了」、「總會有一天還有特價鮭魚可以吃的」。

留言串中，有網友還滑到一名本尊自曝，「到現在還是不敢給媽媽知道」。不少人好奇追問，「平時要填資料真的會寫鮭魚？」本尊則回應「會」。

事實上，台中市民政局曾提醒，凡改過必留下痕跡，戶口名簿及戶籍謄本都留下永久的紀錄，改名很重要，所以一生只有3次，請好好珍惜。如今該局統計，當年有50多位市民響應改名，其中8成已恢復原名，但仍有2成未改回。

根據《姓名條例》第9條規定，名字當中若有「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」得申請改名，而這次的「鮭魚之亂」改名算是「特殊原因」，以三次為限。