刺青師「牙給」瞎掰機車被偷　警幫找7天發現被騙...誣告罪判刑

▲台中一名劉男到大雅派出所亂報案機車被偷，害員警找了7天，被依誣告罪判刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名劉男自稱是刺青師，去年某日到派出所報案，稱機車遭竊，但劉男車輛根本沒被偷，員警還四處幫他找了7天，員警不知情幫忙「尋回」，劉男又說車上的安全帽、刺青工具還沒找到，結果員警調了監視器，發現劉男的機車根本沒被偷，瞎忙7天，依誣告罪移送劉男，地院處拘役20日。

檢警追查，劉男有竊盜、槍砲前科，去年9月半夜11點多，突然跑到大雅派出所報案，自稱機車、安全帽、斜背包、手提袋以及刺青工具等物遭竊，經員警製作筆錄後，開始展開追查，並在劉男報案後7天，警方在路邊尋獲機車，通知劉男領回。

劉男到派出所後卻繼續騙，說車子雖然找到了，但車上的安全帽等物不見，要提出竊盜告訴。警方調閱劉男機車的行車紀錄器、周邊監視器，卻發現劉男根本沒遭竊，報案後還持續使用自己的機車，將劉男依誣告罪送地檢署偵辦。

檢方認定，劉男犯未指定犯人誣告罪嫌，且本案情節為故意犯罪，又是出獄後5年內犯罪，應該加重其刑。

台中地院豐原簡易庭認為，劉男前科與本案關聯性低，不予加重刑責。但審酌劉男謊報遭竊，耗費國家資源，犯後已經坦承犯行，並且跟承辦員警當面致歉，處拘役20日，可易科罰金。