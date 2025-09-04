　
社會 社會焦點 保障人權

中興大學21小時內兩度驚魂！實驗室強酸氣體外洩　學生傷勢曝

▲▼ 台中市中興大學今(4)日下午發生一起實驗室意外，有學生在處理強酸廢液時不慎受傷 。（圖／記者許權毅攝）

▲ 台中市中興大學4日下午又發生實驗室意外，有學生在處理強酸廢液時不慎受傷 。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、潘鳳威／台中報導

台中市國立中興大學昨(3)日晚間6時許才傳出實驗室爆炸意外，一名楊姓女學生因此送醫，不料今(4)日下午3時許再度發生意外事件。有食品系學生在實驗室處理強酸廢液時，疑因操作不慎產生大量白色氣體，導致兩名學生輕微受傷送醫救治，所幸皆無生命危險。

台中市消防局於下午3時28分接獲報案，指稱中興大學校內發生火警，立即遣第七大隊、信義分隊等單位，10車18人到場搶救。

▲▼ 台中市中興大學今(4)日下午發生一起實驗室意外，有學生在處理強酸廢液時不慎受傷 。（圖／記者許權毅攝）

經了解，事發地點為中興大學食品系4樓實驗室，有學生在處理強酸廢液時疑似操作不當，導致大量白色氣體竄出。警消趕抵時，學生已全數撤離該棟大樓，現場並無火勢或濃煙，消防人員隨即打開窗戶進行通風排煙。

現場有2名學生輕微受傷，一名年約24歲的女學生，雖有戴護目鏡，但額頭仍被強酸噴濺，造成1度1％燙傷、意識清楚；25歲男學生，無明顯外傷，但疑似吸入不明氣體，造成身體不適，救護人員為安全起見，將雙方送往大里仁愛醫院治療，詳細案發原因有待進一步調查釐清。

由於校內前一天才發生楊姓女學生在進行鋰電池放電作業時發生爆炸，造成手部灼傷，未料不到21小時又傳出意外，導致兩名學生受傷送醫。接連發生的實驗室事故也迫使校方出面說明，表示未來將加強實驗室安全教育與操作管理。

▲▼ 台中市中興大學今(4)日下午發生一起實驗室意外，有學生在處理強酸廢液時不慎受傷 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 台中市中興大學今(4)日下午發生一起實驗室意外，有學生在處理強酸廢液時不慎受傷 。（圖／記者許權毅攝）

