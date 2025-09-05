台中環保局爆貪污！司機私清垃圾142次GPS露餡　塞酒送同事封口

▲台中市北屯清潔隊傳出多名駕駛違法清運，私自收賄。（圖／台中市環保局提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦環保局清潔隊員非法清運廢棄物，昨天(4日)約談11名嫌疑人、3名證人到案說明，檢方複訊後認定其中一名張姓清潔隊員司機與一名張姓廠商涉犯貪污治罪條例，今晨向法院聲押禁見。環保局自行說明，是發現垃圾車偏移路線142次，張姓隊員甚至拿酒送給其他隊員封口，才主動調查並將全案移送檢調偵辦。

中檢昨日指揮偵辦本案，並持搜索票到嫌疑人住所、辦公處所等16處搜索，約談總計11名嫌疑人與3名證人到案說明。檢方認為，北屯區一名張姓清潔隊員自2022年起私自收取清運費用，接受廠商非法清運，以規避中市府所訂定的廢棄物費用，圖利多家廠商。

▲▼環保局拿出垃圾車GPS定位佐證，有隊員駛離正常路線違法清運。（圖／台中市環保局提供）



檢方複訊後，諭知陳姓司機等5人2至15萬元交保候傳，其餘蘇姓被告等4人無保請回，一名張姓司機與張姓廠商涉嫌重大，遭檢方聲押禁見。

環保局則說，是查核垃圾車GPS定位時，主動發現張姓清潔隊員等7人有違法情事，偏離路線異常多達142次，且區隊長親自埋伏監看，發現隊員私自清運不明廢棄物，再前往焚化廠掩蓋事實。

不只如此，隊員又在案發後以購買便當為由，偏離路徑20多次。經環保局調查，張姓隊員購買高粱酒饋贈，要求其他隊員長期配合，涉及違反《貪污治罪條例》之收受賄賂、圖利罪及《廢棄物清理法》等罪嫌。張員已於113年5月依法將其解僱，另針對其他受指揮或涉有不法人員均予以懲處。

環保局多名員工昨遭檢調約談，居關鍵角色的張，因為對關鍵案情解釋不清，遭檢方聲請羈押，其他隊員因為認錯，被諭知交保。