全家咖啡買6送6、7-11霜淇淋思樂冰買1送1　超商周末優惠一次看

迎接周末及中元節，超商也有多重優惠。7-11針對消暑，即日起至9月7日周末五六日，思樂冰全口味買1送1，「雪淋霜、酷聖霜」霜淇淋憑指定支付也有買1送1；同步在OPENPOINT行動隨時取還CITY CAFE特選美式、特選拿鐵「買20送20」。全家明（6日）有Let's Café好咖日，精品咖啡「買6送6」。

★7-ELEVEN

●周末冰品優惠

7-ELEVEN自9月5日至9月7日，思樂冰不限規格、全口味「任選買1送1」。

「雪淋霜、酷聖霜」霜淇淋，9月5日至9月7日憑icash2.0、icash Pay支付，享全口味「任選買1送1」。

●門市優惠

7-ELEVEN回饋uniopen會員，即日起9月7日期間，會員消費指定13大品類商品，滿250元折25元、滿1000元折100元。使用5大支付工具（uniopen聯名卡、icash Pay、橘子支付、iPASS MONEY、Pi拍錢）再折50元。

消費滿1千元，還有衛生紙1串、芳香豆等贈品2選1兌換券。指定商品結帳金額滿1500元，送泰山玄米油600ml兌換券1張+蝦皮購物全站優惠券。

此波門市咖啡飲品優惠包括：大杯濃萃美式「3杯99元」、大杯濃萃拿鐵「2杯88元」、珍珠焙火烏龍奶茶「4杯150元」。

● OPENPOINT行動隨時取

7-11即日起至9月11日，在OPENPOINT行動隨時取推出「開學補給站」與「開學收心季」活動：

◾CITY CAFE特選美式買20送20 (每日限量1萬組)。

◾CITY CAFE特選拿鐵買20送20 (每日限量1萬組)。

◾CITY CAFE大杯卡布奇諾買20送10 (限量10萬組)。

◾CITY CAFE特大杯美式/特大杯拿鐵任選14杯666元(限量10萬組)。

◾CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選12杯666元(限量10萬組)。

◾CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/好時經典可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶）任選13杯666元(限量5萬組)。

◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯666元 (限量5萬組)。

◾CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選20杯666元(限量5萬組)。

◾CITY TEA冰淇淋紅茶15杯666元(限量5萬組)。

（備註：現萃茶、特選咖啡系列僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

★全家

●全家好咖日「買6送6」

全家「Let's Café好咖日」自9月6日上午10點起開賣，包含中杯及大杯單品美式或拿鐵「買6送6」，還有買6杯大杯單品咖啡，送6杯哈根達斯迷你杯組合優惠。另有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」優惠。

●會員優惠

全家即日起至9月7日還有會員限定優惠，Let's Café大杯特濃美式、特濃拿鐵，任選2杯79元。泡麵有農心爽口海鮮味烏龍麵、不倒翁金拉麵杯麵「買1送1」，味味A排骨雞風味麵「買2送2」，FMC指定飲料任選「買1送1」，盛香珍Dr.Q蒟蒻果凍指定品項，任選買1送1，等於兩件特價79元。

●康康5「買1送1」

周末「康康5」也推出眾多夯品買1送1，9月5日至9月7日，包括FamiCollection南非國寶茶、可口可樂纖維＋、農心辛拉麵、浪味仙田園蔬菜風味、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，通通享同商品買1送1。

★萊爾富

●咖啡買49送50杯

萊爾富推出年度最大檔咖啡優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

●限時殺買1送1

萊爾富即日起至9月7日「限時殺5日」，多款飲品與零食祭出「買1送1、加價優惠」。包括阿奇儂鮮乳坊雪糕、日東紅茶水果茶、黃金康貝特能量飲、福樂自然零優酪乳，農心辛炒麵、韓國樂天草莓優格風味碳酸飲等商品，都享有「買1送1」。

●中元加碼優惠

萊爾富9月5日至9月7日加碼限定「BUY BUY渡中元」活動，主打飲品與鮮食優惠，包括泰式珍珠奶茶特價39元、純茶系列單杯29元、兩杯49元，漂浮系列飲品特價65元。

同時Hi-Life APP「整買零取」鮪魚三角飯糰2件50元、蘆洲切仔麵2件130元。零食部分，Yamayoshi洋芋片系列「任選第2件5折」，萬歲牌綜合果隨手包系列「任選2件59元」。大瓶裝飲料如可樂、雪碧2000ml，任選2件85元。

