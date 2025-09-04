　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11美式拿鐵「買20送20」　超商開學咖啡優惠一次看

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11咖啡「買20送20」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

開學季期間，超商紛紛祭出咖啡優惠，7-ELEVEN 即日起至9月11日推出「開學補給站」， CITY CAFE特選美式、特選拿鐵「買20送20」，另有特大杯拿鐵「任選14杯666元」；萊爾富也有大杯美式「買49送50」。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11門市即日起至9月7日多組咖啡優惠：

◾大杯濃萃美式，3杯99元。
◾大杯濃萃拿鐵，2杯88元。
◾珍珠焙火烏龍奶茶，4杯150元。

同步門市消費滿1000元送「五月花厚棒抽取衛生紙」或「熊寶貝藍風鈴衣物芳香豆」2選1，滿1500元送泰山玄米油 600ml。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲7-11寄杯咖啡優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取

即日起至9月11日推出「開學補給站」與「開學收心季」活動：

◾CITY CAFE特選美式買20送20 (每日限量1萬組)。
◾CITY CAFE特選拿鐵買20送20 (每日限量1萬組)。
◾CITY CAFE大杯卡布奇諾買20送10 (限量10萬組)。
◾CITY CAFE特大杯美式/特大杯拿鐵任選14杯666元(限量10萬組)。
◾CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選12杯666元(限量10萬組)。
◾CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/好時經典可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶）任選13杯666元(限量5萬組)。
◾CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯666元 (限量5萬組)。
◾CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選20杯666元(限量5萬組)。
◾CITY TEA冰淇淋紅茶15杯666元(限量5萬組)。

（備註：現萃茶、特選咖啡系列僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

▼7-11指定優惠組合666元。（圖／業者提供）

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

●門市

全家即日起到9月7日「會員限定」優惠：

◾特濃拿鐵、特濃美式，任選兩杯79元。
◾大杯冰磚拿鐵，2杯99元。
◾大杯仙女紅茶，第二杯10元。

●康康5「買1送1」

◾南非國寶茶，原價30元，買1送1（特價15元）。
◾可口可樂600ml，原價35元，買1送1（特價18元）。
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，原價49元，買1送1（特價25元）。
◾阿奇儂乳酸脆樂冰，原價40元，買1送1（特價20元）。
◾浪味仙田園蔬菜風味，原價30元，買1送1（特價15元）。
◾農心辛拉麵辣白醬風味，原價65元，買1送1（特價33元）。

★萊爾富

萊爾富推出年度最強咖啡優惠，即日起至9月30日，大杯美式「買49送50」換算下來平均每杯僅23元；大杯拿鐵「買49送42」平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。

▼萊爾富咖啡買49送50。

9月5日至9月7日加碼限定「BUY BUY渡中元」活動，主打飲品與鮮食優惠，包括泰式珍珠奶茶特價39元、純茶系列單杯29元、兩杯49元，漂浮系列飲品特價65元。

同時Hi-Life APP「整買零取」鮪魚三角飯糰2件50元、蘆洲切仔麵2件130元。零食部分，Yamayoshi洋芋片系列「任選第2件5折」，萬歲牌綜合果隨手包系列「任選2件59元」。大瓶裝飲料如可樂、雪碧2000ml，任選2件85元。

▼萊爾富「BUY BUY渡中元」活動。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

