　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

▲▼民進黨秘書長徐國勇出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨秘書長徐國勇出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，並進行派系連署要求改選幹部，且傳出已經有3分之2民進黨立委連署。對於連署進度，民進黨祕書長徐國勇今（5日）受訪時表示，套一句柯建銘總召的講法「此時無聲勝有聲」，當然有一些東西是黨部不能講的機密，他也不會講出來。

徐國勇今出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，會前也接受媒體聯訪。對於柯建銘稱任期到明年二月，徐國勇回應，對每一個人的說法都尊重，因為黨團自主，也有很多委員的說法，所以有的委員有這個意見，有委員有那個意見，「每個意見我們都尊重，最後會形成一個共識」。

至於是否跟柯建銘溝通？徐國勇僅回應，該溝通的溝通，所有的人都要溝通，所有的台灣人民都要溝通，溝通就是我們台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。

至於禮拜三中常會後，賴清德跟行動倡議的年輕議員有見面，徐國勇回應，民進黨是一個大鳴大放的政黨，主席當天是一一回答所有議員的問題，議員也都非常熱誠，把問題提出來，黨部也會把所有議員的意見歸納起來，給黨部各個部門來做參考，寶貴的意見，民進黨都會來接納，大家一起往前走。

至於之後下鄉是不是為2026佈局做調整？徐國勇回應，每個政黨都一樣，每個政黨都在下鄉，也都在他們自己的支持者努力，目的也就是這樣子，所以每個政黨都一樣啦，不是只有民主進步黨，大家都一樣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

美參院軍委會議員上周才訪台　返美演說力促挺台法案列首要任務

韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

第四順位！　趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

邱議瑩持扇打臉遭北檢起訴　羅智強：暴力累犯有可能坐牢

未入列2026選對會9人名單　陳其邁：做好市政是最好的輔選

國民黨主席9人喊選！　學者提4大條件：要有「三力」的造王者

點名賴清德該公開紀念抗戰勝利！　黃暐瀚喊話：雙十還有機會

千戶「婚育宅」將釋出！　聚集5縣市、最久住12年

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

美參院軍委會議員上周才訪台　返美演說力促挺台法案列首要任務

韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

第四順位！　趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

邱議瑩持扇打臉遭北檢起訴　羅智強：暴力累犯有可能坐牢

未入列2026選對會9人名單　陳其邁：做好市政是最好的輔選

國民黨主席9人喊選！　學者提4大條件：要有「三力」的造王者

點名賴清德該公開紀念抗戰勝利！　黃暐瀚喊話：雙十還有機會

千戶「婚育宅」將釋出！　聚集5縣市、最久住12年

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

小黃倒車撞倒共享公務機車！騎士回報公司　運將一想法爆衝突

組長包庇賭博「80萬交保」　北市警局開鍘：調任法規室警務正

富邦悍將送愛到花蓮！　李雅英為太巴塱、光復少棒球員夢想應援

9月魔咒用好用滿　財金教授曝美股ETF布局大計

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

【泰格與雪兒】蝦皮業配

政治熱門新聞

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

揭柯文哲續押3大致命事由！　律師：臉書攻擊證人簡直司法奇觀

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

參選黨主席起手式？　朱頒趙少康中評會聘書

今年底前「5都」釋出千戶婚育宅！

第四順位！　趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

習近平、普丁聊器官移植後　美國會火速推法案強制揭露＋重罰制裁

普丁習近平大聊長生不老　他嘆：誰掌權就掌握人民器官

被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人

更多熱門

相關新聞

韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

國民黨主席改選腳步逼近，雖已有9人表態參選，但外界仍認為欠缺重量級人選。戰鬥藍領袖趙少康今（5日）透露，立法院長韓國瑜也相當關心此事，「韓國瑜他希望我出來，他非常關心」，但趙少康強調，他跟前台北市長郝龍斌不會一起在競選名單上，若郝龍斌出來選，他絕對不會選，自己目前是第四順位，包含台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫、郝龍斌，最後不得已，他才會出來選。

媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

邱議瑩持扇打臉遭北檢起訴　羅智強：暴力累犯有可能坐牢

邱議瑩持扇打臉遭北檢起訴　羅智強：暴力累犯有可能坐牢

未入列民進黨選對會9人名單　陳其邁說話了

未入列民進黨選對會9人名單　陳其邁說話了

國民黨主席9人喊選！　學者提4大條件：要有「三力」的造王者

國民黨主席9人喊選！　學者提4大條件：要有「三力」的造王者

關鍵字：

國民黨民眾黨民進黨柯建銘連署徐國勇

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面