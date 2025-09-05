傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

▲民進黨秘書長徐國勇出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，並進行派系連署要求改選幹部，且傳出已經有3分之2民進黨立委連署。對於連署進度，民進黨祕書長徐國勇今（5日）受訪時表示，套一句柯建銘總召的講法「此時無聲勝有聲」，當然有一些東西是黨部不能講的機密，他也不會講出來。

徐國勇今出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，會前也接受媒體聯訪。對於柯建銘稱任期到明年二月，徐國勇回應，對每一個人的說法都尊重，因為黨團自主，也有很多委員的說法，所以有的委員有這個意見，有委員有那個意見，「每個意見我們都尊重，最後會形成一個共識」。

至於是否跟柯建銘溝通？徐國勇僅回應，該溝通的溝通，所有的人都要溝通，所有的台灣人民都要溝通，溝通就是我們台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。

至於禮拜三中常會後，賴清德跟行動倡議的年輕議員有見面，徐國勇回應，民進黨是一個大鳴大放的政黨，主席當天是一一回答所有議員的問題，議員也都非常熱誠，把問題提出來，黨部也會把所有議員的意見歸納起來，給黨部各個部門來做參考，寶貴的意見，民進黨都會來接納，大家一起往前走。

至於之後下鄉是不是為2026佈局做調整？徐國勇回應，每個政黨都一樣，每個政黨都在下鄉，也都在他們自己的支持者努力，目的也就是這樣子，所以每個政黨都一樣啦，不是只有民主進步黨，大家都一樣。