媒體嗆綠成立選對會「想贏想瘋了」　徐國勇：進度還比藍白慢一點

▲民進黨秘書長徐國勇出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨本周三中常會通過成立選對會，有媒體社論質疑「民進黨想贏想瘋了、只想選舉」。對此，民進黨祕書長徐國勇今（5日）受訪時表示，政黨的目的就是為了選舉，所以8月13日民眾黨也成立選策會、823後國民黨主席朱立倫也說開始進行相關規劃，民進黨相對來說有一點慢了，比較遺憾有媒體已經不是雙標是亂標，對這樣的媒體極度不以為然，應該好好回去研究什麼叫政黨法，看看別的政黨是怎麼做的。

徐國勇今出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，會前也接受媒體聯訪。對於下鄉規劃部分，徐國勇表示，當然要尊重主席，他也會做相關安排。自己在當內政部長的時候，大概全國沒有他沒去過的地方，他甚至可以不客氣的講，有一些像消防局等等，他大概是第一個去的內政部長。當然很多的社團跟宗教團體，他應該也是去最多的。那他也會用我的經驗跟主席的經驗結合起來，大家一起往前走。

至於有媒體質疑，民進黨週三成立選對會，只想選舉？徐國勇回應，人民團體法裡面本來有個政治團體，政治團體後來抽出來以後變成政黨法。政黨的目的就是為了選舉，所以在8月13日，民眾黨就已經成立了選舉決策委員會。再看看國民黨的朱立倫在823選完，就說開始在進行相關選舉活動的規劃跟策劃。所以民進黨在昨天通過的選舉對策委員會，相對於民眾黨跟國民黨都已經有一點點慢了。

徐國勇批評，今天比較遺憾的是有媒體已經不是雙標，是亂標啦。民眾黨八月都已經在選舉決策委員會了，今天還有媒體說民進黨成立對策委員會就是為了選舉。要寫一些東西，也要看看法律怎麼規定，也要看看政黨的目的是什麼，也要看看別的政黨，他們的選舉決策有沒有比民進黨更早。這時候批評民進黨選策會是為了選舉，顯然對政黨法沒有研究，對這樣的媒體極度不以為然，應該好好回去研究什麼叫政黨法，看看別的政黨是怎麼做的。

至於名單內沒有總統，徐國勇指出，大家如果了解每個政黨的選舉對策委員會，其實都是黨主席的幕僚單位，國民黨也一樣，民眾黨也一樣。這裡面沒有總統是很正常的，另外，邱義仁他對於選舉各方面有一定的經驗，當然我也有經驗，所以由我們兩個人來做共同的主席，以民進黨來講，自己有很多地方也要跟他請教。這輩子沒有參與過黨的工作，都是在當民意代表，然後在行政院工作，一直在學習、努力，那希望各位媒體朋友多多給鼓勵。

而之後黨部下鄉團結之旅以非執政縣市為主？徐國勇表示，會到全國的每一個地方做溝通，無論是否執政，就像過去當內政部長跑遍所有宗教，不管是哪一個宗教也都沒有忽視。接下來也會頂著這個精神，不會分什麼執政不執政，因為都是我們台灣的人民，都是為了我們台灣大家要一起努力。