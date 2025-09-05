韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選腳步逼近，但重量級人士都不參選，戰鬥藍領袖趙少康今（5日）透露，立法院長韓國瑜也相當關心此事，「韓國瑜他希望我出來，他非常關心」，但趙少康強調，他跟前台北市長郝龍斌不會一起在競選名單上，若郝龍斌出來選，他絕對不會選，自己目前是第四順位，包含台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫、郝龍斌，最後不得已，他才會出來選。

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，有意參選者已達9人，包含立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，共計9人。

趙少康透露，上週一晚上他與韓國瑜、賴士葆、郝龍斌有個聚餐，「韓國瑜很關心主席選舉，他希望我出來，他非常關心」，但因為沒有中評委身份，當時也只是稍微提到而已。

趙少康認為，現在表態出來要選黨主席的其實都非常優秀，只要他們可以把國民黨帶到更好的方向，他都支持，但心中的第一人選就是盧秀燕，第二順位他也希望朱立倫可以續任，接著是郝龍斌，最後「非要我不可，我才會出來，我沒有排斥選黨主席，但是非要我不可，我才會出來」。

