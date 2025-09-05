國民黨主席9人喊選！　學者提4大條件：要有「三力」的造王者

▲國民黨主席將進行改選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席10月將進行改選，在台中市長盧秀燕婉拒參選後，黨內有意參選者已達9人，包含立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中等人。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳4日點出擔任黨主席4大條件，他強調，下屆主席是「任務型導向」，一定得是「造王者」，而且必須強化藍白合作、年輕票源，更要有能力、魅力及說服力這「三力」。

鈕則勳認為，國民黨主席改選雖參與者眾，但是要擔任下一屆主席，一定得符合幾個前提條件。哪些前提條件呢？鈕則勳點出4點，第一，一定得是「造王者」，且降低作為主席自己的權力慾，以提名2028最強候選人為任務，所以下屆主席應該是「任務型導向」、「任務型黨主席」。

第二，鈕則勳表示，強化藍白合作，特別是柯文哲解除羈押後，「台灣曼德拉」的光環勢必增加其能量，增加民眾黨與國民黨博弈的本錢，下屆主席要有能耐和白營協商，保住藍軍利益，而且不讓合作破局。

鈕則勳指出，第三，強化年輕票源回流，畢竟國民黨之前連續幾波廣告宣傳行銷操作，年輕族群也買埋單，如何在現有基礎上乘勝追擊，多訴求年輕選票，新主席要有能力、魅力及說服力這「三力」。

鈕則勳表示，第四，要能和立院黨團分進合擊，不只是動員黨團，更要讓黨團能服膺黨中央的領導，不被黨團牽著鼻子走，才能分進合擊，產生綜效。

最後，鈕則勳強調，能符合前面四項要求者，才有資格擔任下屆國民黨主席，在2028的提名上才能拋棄小我來做整體大格局的考量！