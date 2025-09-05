　
    • 　
>
政治

未入列2026選對會9人名單　陳其邁：做好市政是最好的輔選

記者賴文萱／高雄報導

民進黨3日通過成立2026年選舉對策委員會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，而總統賴清德和各縣市首長，包含高雄市長陳其邁均未入列。對此，陳其邁今日受訪表示，要選舉他現在沒有那麼內行，他現在的工作是高雄市長，「把市政做好，對我來說就是最好的輔選」。

▲▼未入列2026民進黨選對會9人名單　陳其邁：做好市政是最好的輔選。（圖／記者賴文萱攝）

▲未入列2026民進黨選對會9人名單，陳其邁回應「做好市政是最好的輔選」。（圖／記者賴文萱攝）

民進黨3日中常會中通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流），而總統賴清德和各縣市首長均未入列。

▲▼未入列2026民進黨選對會9人名單　陳其邁：做好市政是最好的輔選。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁與立委賴瑞隆、許智傑出席出席《能源高雄：邁向淨零的關鍵引擎》工作坊。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今日受訪表示，選對會是選舉的對策，還有相關怎麼勝選的策略，他現在的工作是高雄市長，「把市政做好，對我來說就是最好的輔選」。

陳其邁說，候選人最重要的還是要提出好的政見，擴大支持的基礎，並坦白說，他也不太有時間去台北開會，目前黨的會議，要撥時間去開會很困難，他個人還是以市政為主，針對未來選舉的對策，黨本來就是選舉的機器，「要選舉他現在沒有那麼內行」，市長的工作比較吃重，就尊重黨的運作。

不過陳其邁也說，如果需要他協調的時候，他會來扮演公道伯的角色，目前初選每個候選人都很優秀，希望他們維持一貫的君子之爭，在政策之外，風度也很重要，不要口出惡言，畢竟黨內初選是比劃一下，最後還是要整合及合作。

對此，表態爭取高雄市長初選的候選人，包含立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺均表達贊同，強調「各縣市首長未被列入名單是很好的安排」，行政首長應專注施政，不被捲入初選攻防、被迫選邊站，認真做就是最好的輔選，也肯定2026選對會由經驗豐富的邱義仁跟徐國勇擔任共同召集人，相信會挑出最強縣市長候選人。

陳其邁民進黨2026選舉高雄市長政治影音

