邱議瑩持扇打臉遭北檢起訴　羅智強：暴力累犯有可能坐牢

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委邱議瑩去年在立法院議事過程中，因用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，日前遭北檢起訴。對此，羅智強今（5日）在臉書發文透露，刑事部分，依《刑法》公然侮辱罪，最重可處1年有期徒刑，也就是說「邱議瑩有可能坐牢」，但他的心情，平靜而欣慰，對他來說，這不只是個人的勝利，更是還給善良台灣的遲來的公道。

立法院去年在討論《國會職權行使法》修法時，邱議瑩因不滿羅智強指控民進黨意圖以再生醫療法等其他議案干擾議程，而嗆問羅智強「你是沒被打過喔」，並進而以紙扇揮打羅智強左臉，羅智強則為此提告。

羅智強今日在臉書發文提及，他正在日本和國民黨20多位立委進行國會訪問時，得知邱議瑩已被起訴的消息，這是繼法院在民事方面判賠20萬後，邱議瑩再遭檢方提起公訴。

羅智強表示，向來囂張跋扈的邱議瑩，已在民事與刑事訴訟中，連踢二次鐵板，而民事部分，他已將賠款全數用來支援被民進黨司法清算的高雄罷免黃捷團體，算是幫邱議瑩消一點業障。

至於刑事部分，羅智強指出，依《刑法》公然侮辱罪，最重可處1年有期徒刑，也就是說「邱議瑩有可能坐牢」，但他的心情，平靜而欣慰，對他來說，這不只是羅智強個人的勝利，更是還給善良台灣的遲來的公道。

此外，羅智強直指，民進黨就是暴力黨，邱議瑩則是指標中的指標，是暴力慣犯、打人累犯，動不動就出手出腳，曾掌摑藍委李慶華，還曾腳踹法務部長辦公室大門。

羅智強說，邱議瑩在政壇呼風喚雨，沒有人能制止她的囂張跋扈，邱議瑩也從來不曾為她的惡形惡狀付出代價，這位暴力慣犯甚至極可能成為賴清德欽點的民進黨高雄市長候選人，何其荒謬。

最後，羅智強強調，他所能做的，就是用盡全力，對抗這樣的荒謬，而他之所以參選國民黨主席，也是希望能有更大的力量，帶領國民黨，對民進黨執政下林林總總的荒謬，迎頭痛擊，讓民進黨裡的邱議瑩們，都付出該付出的代價。