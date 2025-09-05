　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

▲▼賈新興天氣預報。（圖／取自賈新興臉書）

▲塔巴颱風最快明晚生成並往港澳移動。（圖／取自賈新興臉書）

生活中心／綜合報導

菲律賓附近海面有熱帶擾動發展，氣象專家賈新興表示，最快明晚增強為今年第16號颱風「塔巴」，預估下周一(8日)可能影響港澳地區。另外，受到外圍水氣影響，下周日至周三(9/7~9/10)午後降雨明顯，雨量預測圖顯示西半部一片紅色。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日在YouTube頻道說明，明日午後台南以南及台東有局部短暫陣雨，新竹以南山區及花蓮亦有零星短暫陣雨；下周日，新竹以南及台東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨；下周一，午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨。

下周二，午後桃園至高雄有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨；下周三，午後桃園以南有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周四至周五，午後新竹以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。

▲▼賈新興天氣預報。（圖／取自賈新興臉書）

▲賈新興說明降雨趨勢。（圖／取自賈新興臉書）

賈新興指出，明晚至下周一晚上，於南海的熱帶性低氣壓有發展為今年第16號的塔巴颱風，預估其於下周一有影響港澳的機率。

他表示，短期氣候預測顯示，9月中旬台灣降雨以偏少的機率較高，9月下旬至10月上旬台灣降雨有偏多雨的訊號，其中10月上旬宜蘭有明顯偏多雨的訊號。不過，超過5天後預報變動度大，不確定性較高。


根據中央氣象署預報，下周日南方雲系北移，午後雷雨顯著，南部、花東易有短暫雨，台中以北、南投有短延時豪雨，南部山區、恆春、台東有局部大雨。

氣象署也提醒，9/7~9/11適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

