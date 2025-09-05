屏東內埔警公布車禍熱區　天后宮、屏科大周邊道路入列

▲內埔警分局持續取締重大違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局轄內今年1至8月4鄉鎮共發生1755件交通事故，肇事熱區包含內埔天后宮旁廣濟路段、屏科大周邊壽比路及科大路段、龍泉市場旁昭勝路段，以及萬巒褒忠路、中正路等。肇事主因多為轉彎不依規定、跟車過近、分心駕駛與未停讓，警方將持續強化取締。

根據內埔警分局統計分析，今（114）年1至8月份，在所轄內埔鄉、萬巒鄉、瑪家鄉及泰武鄉4個鄉鎮，總計發生1,755件交通事故，其中超過八成發生在內埔鄉轄境內，而最常發生車禍的路段，分別為廣濟路段（內埔天后宮旁）、學人路段、南寧路段、壽比路段（屏科大旁）、昭勝路段（龍泉市場旁）、中林路段、省道台一線中正路段、大同路段、科大路段，以及萬巒鄉褒忠路段、中正路段、南進路段等，上述路段都是發生車禍的熱區。

而車禍發生的常見原因，分別是「轉彎不依規定（鬼切或未打方向燈等）」、「未保持行車安全距離」(跟車太近等)、「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」(精神不集中)及「無（閃光）號誌路口未停讓」等。而最常發生車禍的時間，為早上10-12點，以及下午的14-18點。

內埔警為求降低交通事故，以保障鄉親人身、財產安全，將持續於所轄4個鄉鎮，各個易發生車禍的路口（段），執行重大交通違規取締，尤其是「無（閃光）號誌路口」，更是執法的優先地點。

分局長江世宏提醒各位鄉親，行車經過「無(閃光)號誌路口」，一定要停讓，尤其是65歲以上長者，騎機車經過時，一定要先在路口前暫停，左右擺頭察看後，再依路權優先順序通過，另外喝酒不開車，酒後請找代駕或搭計程車，不要超速、不闖紅燈，騎車請戴好安全帽，與前車保持安全距離，遵守各項交通安全規則，才能保障生命安全。