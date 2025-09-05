　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東內埔警公布車禍熱區　天后宮、屏科大周邊道路入列

▲內埔警分局持續取締重大違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局持續取締重大違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局轄內今年1至8月4鄉鎮共發生1755件交通事故，肇事熱區包含內埔天后宮旁廣濟路段、屏科大周邊壽比路及科大路段、龍泉市場旁昭勝路段，以及萬巒褒忠路、中正路等。肇事主因多為轉彎不依規定、跟車過近、分心駕駛與未停讓，警方將持續強化取締。

▲內埔警分局持續取締重大違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據內埔警分局統計分析，今（114）年1至8月份，在所轄內埔鄉、萬巒鄉、瑪家鄉及泰武鄉4個鄉鎮，總計發生1,755件交通事故，其中超過八成發生在內埔鄉轄境內，而最常發生車禍的路段，分別為廣濟路段（內埔天后宮旁）、學人路段、南寧路段、壽比路段（屏科大旁）、昭勝路段（龍泉市場旁）、中林路段、省道台一線中正路段、大同路段、科大路段，以及萬巒鄉褒忠路段、中正路段、南進路段等，上述路段都是發生車禍的熱區。

而車禍發生的常見原因，分別是「轉彎不依規定（鬼切或未打方向燈等）」、「未保持行車安全距離」(跟車太近等)、「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」(精神不集中)及「無（閃光）號誌路口未停讓」等。而最常發生車禍的時間，為早上10-12點，以及下午的14-18點。

內埔警為求降低交通事故，以保障鄉親人身、財產安全，將持續於所轄4個鄉鎮，各個易發生車禍的路口（段），執行重大交通違規取締，尤其是「無（閃光）號誌路口」，更是執法的優先地點。

分局長江世宏提醒各位鄉親，行車經過「無(閃光)號誌路口」，一定要停讓，尤其是65歲以上長者，騎機車經過時，一定要先在路口前暫停，左右擺頭察看後，再依路權優先順序通過，另外喝酒不開車，酒後請找代駕或搭計程車，不要超速、不闖紅燈，騎車請戴好安全帽，與前車保持安全距離，遵守各項交通安全規則，才能保障生命安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」
家人突開刀「前一周取消出國員旅」！　被討1萬賠償氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

從工地到程式碼！　台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

台南公布第12批高風險駕駛14人上榜　有人紅線違停害死機車騎士

屏東東港警分局中元普渡　祈願轄區平安順遂

屏東內埔警公布車禍熱區　天后宮、屏科大周邊道路入列

全國首創！桃園「校園空氣儀表板」即時監測空品

桃園擴大辦理禁菸場所稽查　最高可罰5萬元

車主留意！　桃園市仍有14萬輛汽機車未繳汽燃費

桃園2025壢之慶中元祭　9／10、11熱鬧登場

歷經三年籌備！　「自由自在」女性書藝展桃園青埔展出

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

從工地到程式碼！　台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

台南公布第12批高風險駕駛14人上榜　有人紅線違停害死機車騎士

屏東東港警分局中元普渡　祈願轄區平安順遂

屏東內埔警公布車禍熱區　天后宮、屏科大周邊道路入列

全國首創！桃園「校園空氣儀表板」即時監測空品

桃園擴大辦理禁菸場所稽查　最高可罰5萬元

車主留意！　桃園市仍有14萬輛汽機車未繳汽燃費

桃園2025壢之慶中元祭　9／10、11熱鬧登場

歷經三年籌備！　「自由自在」女性書藝展桃園青埔展出

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

鮭魚之亂4年了！「1縣市」仍有20%人未改　釣本尊：不敢給媽媽知道

對話不怕亂！ChatGPT推「分支功能」　保留原始脈絡更方便

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

地方熱門新聞

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆好市多2800支雞腿山原因曝

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

車主留意　桃園仍有14萬輛汽機車未繳汽燃費

桃園擴大辦理禁菸場所稽查　籲民眾遵守

桃園「校園空氣儀表板」　守護學童健康

2025壢之慶中元祭　9／10登場

南投縣衛生局籲開學落實學童衛生防堵腸病毒

「自由自在」女性書藝展　桃園展出

南投縣推中元普渡新文化兼顧民俗環保

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

台南公布第12批高風險駕駛14人上榜有人紅線違停害死機車騎士

從工地到程式碼！台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

八斗高中族語認證率冠全國　邱佩琳：市府持續資源扎根

清境農場慶軍人節邀退伍榮民說當年

更多熱門

相關新聞

台交通1年死3000人　德媒：比911喪生人數還多

台交通1年死3000人　德媒：比911喪生人數還多

台灣的交通安全問題長期困擾著民眾和外來旅客，近年來更是屢創新高。2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成逾3000人死亡，傷者更突破38萬人。對此，德國媒體《bne IntelliNews》做了專題報導，直言台灣因交通事故的死傷高於美國911恐攻喪生的總人數。

女騎士閃違停休旅撞大貨車！驚悚畫面曝

女騎士閃違停休旅撞大貨車！驚悚畫面曝

獨／水泥車輪下亡　兒曝母「為普渡」遇死劫

獨／水泥車輪下亡　兒曝母「為普渡」遇死劫

來屏東東港注意了　明起展開交通大執法

來屏東東港注意了　明起展開交通大執法

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

北市女被水泥車拖行亡　直行駕駛自責坐在地上

關鍵字：

交通事故內埔鄉警方執行安全守規肇事主因

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面