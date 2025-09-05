　
地方 地方焦點

從工地到程式碼！　台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

▲台南青年陳軒立透過「產業新尖兵計畫」成功跨域轉職，實現多年程式開發夢想。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南青年陳軒立透過「產業新尖兵計畫」成功跨域轉職，實現多年程式開發夢想。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「隔行如隔山」對不少待業青年而言，轉職充滿挑戰，不過台南29歲的陳軒立，原本是營造業主任工程師，卻一直懷抱投身程式開發的夢想，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「產業新尖兵計畫」的培訓及補助支持下，勇敢跨域學習，如今順利成為科技公司的軟體技術顧問，圓了多年來的資訊夢。

▲台南青年陳軒立透過「產業新尖兵計畫」成功跨域轉職，實現多年程式開發夢想。（記者林東良翻攝，下同）

陳軒立成大土木系碩士畢業後，進入營造業擔任主任工程師，工作穩定、薪資優渥，卻不是真正嚮往的職涯。他坦言，自幼對程式設計充滿熱情，在工地與圖紙間的日子，愈發渴望邏輯與創意兼具的開發工作。

▲台南青年陳軒立透過「產業新尖兵計畫」成功跨域轉職，實現多年程式開發夢想。（記者林東良翻攝，下同）

經朋友介紹，他報名「跨域Java軟體工程師就業養成班」，接受576小時完整培訓，從程式語法、資料庫到前後端整合全方位進修，結訓前還有企業觀摩與面試媒合，讓他無縫接軌科技職場。「轉職路雖艱辛，也曾想放棄，但有課程與新尖兵計畫支持，讓我有力量堅持到最後！」他說。

▲台南青年陳軒立透過「產業新尖兵計畫」成功跨域轉職，實現多年程式開發夢想。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，隨著數位科技快速發展，軟體工程人才需求持續上升，「產業新尖兵計畫」專為15至29歲待業青年設計，最高補助10萬元訓練費用，另提供每月8,000元學習獎勵金，最長12個月，共計9.6萬元，降低學習負擔。計畫開辦至今，南分署已培訓197班、4067人，協助許多非本科系青年成功轉職；2025年下半年將再開17班，鎖定AI、數位行銷、智慧農業、智慧製造等領域，協助青年勇敢追求理想職涯。相關資訊可上「台灣就業通／產業新尖兵計畫」網站（https://elite.taiwanjobs.gov.tw/）或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。

從工地到程式碼！　台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

