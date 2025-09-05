台南公布第12批高風險駕駛14人上榜　有人紅線違停害死機車騎士

▲台南市交通局公布第12批高風險駕駛事件，共14名駕駛人名單曝光，其中吳姓駕駛違停紅線區導致死亡車禍，其違停行為亦被認定為高風險駕駛。。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市交通局交通事件裁決中心，5日公布第12批「高風險駕駛事件」，共14名汽車駕駛人名單曝光，其中一人因將車輛違停於紅線區，間接釀成A1死亡交通事故，不僅名列公告，駕照也遭吊銷，3年後才能重新考照，交通局呼籲駕駛人務必避免高風險駕駛行為，養成防禦駕駛觀念，才能確保用路安全。

交通局指出，台南市「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」自2023年8月11日施行，公告對象包括汽車駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》肇事致人重傷或死亡，或涉及社會矚目的重大交通違規事件。經裁決處分完成後，相關資訊會去識別化並公布於交通局官網「高風險駕駛事件公布專區」。

此次公布的第12批共14件違規案例，違規地點分布在麻豆、佳里、善化、山上、新市、下營、後壁、東山、仁德、東區及國道1號等地。多名駕駛因違反交通安全規則造成死亡事故，駕照經吊銷後，依法3年內不得重新考領。特別是其中一名吳姓駕駛，違停在紅線區導致大型貨車與同向直行機車發生碰撞，機車騎士送醫傷重不治，其違停行為亦被認定為高風險駕駛。

交通局強調，交通違規往往具有高度危險性，造成的傷害無法彌補。透過公開高風險駕駛資訊，期望發揮警示效用，提醒所有用路人遵守交通規則、謹慎駕駛，守護每一條生命安全。