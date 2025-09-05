　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第四順位！　趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選腳步逼近，雖已有9人表態參選，但外界仍認為欠缺重量級人選。而主席朱立倫4日頒發中評委主席團主席聘書給趙少康，外界咸認是要幫趙解決參選資格問題。趙少康今（5日）召開記者會時表示，台中市長盧秀燕仍是黨內最受期待的人選，但若盧不參選、朱立倫又不續任、前台北市長郝龍斌也不出馬，「不得已的話，我就選」。

▲�趙少康說明接受中評委證書相關 。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康說明接受中評委證書相關 。（圖／記者黃克翔攝）

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，有意參選者已達9人，包含立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中。

趙少康表示，4年前他也曾考慮投入主席選舉，但因黨籍恢復不足一年、又非中評委，資格不符，時任主席江啟臣說要聘他為中評委，但是還有一年條款，因此身份不符作罷。

趙少康透露，上週一晚上他與韓國瑜、賴士葆、郝龍斌有個聚餐，「韓國瑜很關心主席選舉，他希望我出來，他非常關心」，但因為沒有中評委身份，當時也只是稍微提到而已。

對於黨主席選舉，趙少康說，上週五他約朱立倫吃飯，兩人約在老爺飯店日本料理，朱講了很多他的心路歷程，包含726，如果國民黨被罷掉一兩個立委的話，他就會立刻辭職。趙少康說，當時他跟朱立倫說，現在盧秀燕是第一，但是盧不要的話，他鼓勵朱立倫續任，但如果兩個人都不要，就建議郝龍斌，但朱立倫說現在還是以勸進盧秀燕為主。

趙少康表示，經過週末他想了一下，後來跟朱立倫說，還是盧秀燕第一優先，但如果朱立倫、郝龍斌都不行，「不得已的話，我可以考慮」，但是他還是沒有資格，朱立倫則說，他會妥善處理，經過一個週末後，週四朱就發中評委主席團主席證書給他了。

趙少康提到，前總統馬英九當總統的時候，曾經一天打六通電話給他，希望趙可以當行政院副院長，但當時他覺得人才很多，不需要他，就婉拒了；2024年總統大選時，他也一直跟侯友宜說，應該跟柯文哲合作，一路到登記上午7點還希望柯文哲可以同意，「意思就是說，非要我不可，我才會出來，我沒有排斥選黨主席，但是非要我不可，我才會出來」。

相關新聞

韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

韓國瑜力勸出馬！　趙少康定位「第四順位」：非要我不可才會選

國民黨主席改選腳步逼近，雖已有9人表態參選，但外界仍認為欠缺重量級人選。戰鬥藍領袖趙少康今（5日）透露，立法院長韓國瑜也相當關心此事，「韓國瑜他希望我出來，他非常關心」，但趙少康強調，他跟前台北市長郝龍斌不會一起在競選名單上，若郝龍斌出來選，他絕對不會選，自己目前是第四順位，包含台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫、郝龍斌，最後不得已，他才會出來選。

幕後／送趙少康「黨魁選舉門票」　朱立倫盤算曝

幕後／送趙少康「黨魁選舉門票」　朱立倫盤算曝

台中「全台最大垃圾山」34萬噸超載難處理　市府估2042年才能清掉

台中「全台最大垃圾山」34萬噸超載難處理　市府估2042年才能清掉

參選黨主席起手式？　朱頒趙少康中評會聘書

參選黨主席起手式？　朱頒趙少康中評會聘書

藍推「萊爾校長」紓壓球　募訴訟費救黨工

藍推「萊爾校長」紓壓球　募訴訟費救黨工

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

