幕後／趙少康私下表達參選黨主席意向　朱立倫「開綠燈」盤算曝

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（圖／朱立倫臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，有意參選者已達9人。先前有人曾點名中廣前董事長趙少康參選黨主席，但由於他不符合參選資格，無法競選。朱立倫今（4日）頒發中評會主席團主席聘書給趙少康，形同替他「開綠燈」。據悉，趙私下曾多次透露參選意圖，朱也認為趙曾有副總統參選人經歷，加上多年縱橫政壇媒體經驗，在黨內人和俱佳，不失為「眾望所歸者」，因此才特許「開綠燈」。

國民黨主席選舉15日開放領表，19日下午4時截止登記，將在10月18日舉行投票。黨主席參選資格為，曾任中評委、中央委員，且未受停權1年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，或是「排黑條款」規定者，並繳清黨公職責任額的黨員。

目前表態參選人包括孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源、彰化縣議長謝典林、國民黨前副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍、前國代蔡志弘、永嘉法律事務所主持律師李漢中等9人。

黨內參選人數爆炸，但由於「份量」不足，引發基層焦慮，擔心未來出現弱勢、甚至是背離主流民意的黨魁，對2026年地方選舉絕無加分，在野邁入10年的國民黨沒有內耗本錢。黨內事務若不妥善處理，大罷免勝選的紅利轉眼就會消耗殆盡，畢竟這幾波都是靠著中間選民「厭綠」才安然度過，但是否已轉為藍營選民也未可知。

黨內人士透露，被勸進參選黨魁的台北市前市長郝龍斌，日前雖拜會前主席吳伯雄，並主動提及「吳伯雄2.0」是無私無我全心為黨，今日更透過臉書聲援前民眾黨主席柯文哲，欲打破外界對其能否處理好藍白合的疑慮，但至今仍未正式表態的原因，便是擔憂在深藍黨員票的部分無法勝過孫文學校校長張亞中，前藍委鄭麗文則掌握軍系與部分地方派系力量，若三方激戰，軍系票流向動見觀瞻。因此郝遲遲未鬆口的原因，關鍵在於評估能掌握的票數未能大勝張亞中與鄭麗文。

朱立倫上週會見趙少康相談近四十分鐘，據藍營人士透露，趙先前曾多次表達參選黨主席意向，朱立倫也認為趙曾有副總統參選人經歷，加上多年縱橫政壇媒體經驗，在黨內人和俱佳，與台中市長盧秀燕也保持良好關係，不失為「眾望所歸者」，因此才特許「開綠燈」。朱不願看國民黨陷入戰國時代，相信趙少康也有能力協調、整合出戰鬥藍內的參選人選，待正式領表後，有高機率輾壓目前的參選者。