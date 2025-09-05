22歲女做「微創手術突腦死」身亡　家屬痛斥：忘在恢復室未供氧

▲小盧做完微創手術後身亡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名22歲的女子小盧日前在一家三甲醫院，接受輸卵管微創手術後，因恢復室監護失職，導致嚴重腦缺氧，被判定為腦死。家屬指控，女兒被遺忘在恢復室半小時，都無人查看，導致喉罩移位阻塞供氧，警報器響了多次，都無醫護人員查看，才導致小盧死亡。

綜合陸媒報導，小盧當時接受微創手術後，轉入恢復室等待甦醒，期間喉罩移位阻塞供氧，血氧驟降持續了半個多小時未被發現，醫護人員未及時處理，而復甦室的監視器設備因故障，無法調取現場錄影。最終，小盧因嚴重腦缺氧被診斷為腦死。

▲小盧剛過完22歲生日。（圖／翻攝自微博）

院方承認，涉事醫師有資格，但也表示「監管醫師警覺性不足」。目前，家屬已提交醫療事故鑑定申請，要求追責並公開道歉。

報導指出，時隔幾個月前，廣東也發生另一起因微創手術腦死身亡的事件。一名34歲的女子因子宮肌瘤在當地一家三甲醫院接受子宮腔鏡電切術，術後患者因併發症（水中毒導致低血鈉）失去自主呼吸，瞳孔散大，被判定為腦死，數日後離世。

該名女子的丈夫表示，自己最後傳訊息告知妻子，在家等對方出院回家，怎料一個小手術竟讓妻子一去不復返，另他難以接受，並將此事件通報給相關單位，鑑定是否為醫療事故。

他表示，第一次鑑定結果認定「不構成醫療事故」，醫院無責任。他無法接受於是交給廣東醫學會進行二次鑑定，結果推翻初鑑結論，指出醫院存在術中液體管理失誤、術後監護失職等多項過錯，定性為一級甲等醫療事故（最高等級），醫院負主要責任。

▲小盧被遺忘在恢復室。（圖／翻攝自微博）

佛山市衛健局依據省級鑑定結論，對醫院作出行政處罰，警告併罰款2萬元（人民幣，下同，約台幣8.5萬元），涉事醫務人員追責仍在進行中。

兩起事件均引發熱議，多數人認為，2萬元罰款被質疑與生命價值嚴重不符，2023年深圳類似事故醫院賠償620萬元，此次行政處罰未反映事故嚴重性。

專家指出，微創手術雖然創口小，但全麻手術的風險與開腹手術無異，麻醉復甦階段特別高危險，任何一環節的疏漏，都可能導致致命後果。