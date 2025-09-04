強化綠島污水設施維護　台東縣環保局舉辦年度實地教育訓練





▲台東縣環保局舉辦年度實地教育訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續提升綠島中南寮聚落污水自然淨化設施的操作與維護品質，台東縣環境保護局日前舉辦年度實地教育訓練，特別邀請具多年實務經驗的技師高信福擔任講師。課程內容聚焦設施操作、水質處理技術及維護應變作業，協助第一線人員精進專業能力，掌握常見問題與改善對策，為離島環境維護提供穩定的技術支撐。

台東縣政府表示，綠島地區環境資源珍貴，污水處理系統的穩定運作不僅攸關居民生活品質，更影響海洋生態永續。縣府將持續推動離島基礎設施優化，完善水環境管理，強化公共衛生安全，並朝聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水及衛生」與第14項「海洋生態」邁進，為永續東海岸奠定基礎。

環保局指出，此次訓練特別針對液位偵測異常、管線阻塞及污水前處理等重點項目進行現場指導，協助操作人員釐清日常維護與突發狀況的處理方式，強化現場應變能力與場址維護效率，確保設施穩定運作，守護在地水環境安全。

環保局呼籲，污水處理設施的正常運作，除了依靠專業人員維護，更需要居民共同參與。請民眾與業者避免將油脂、廚餘、化學清潔劑等雜質直接排入排水系統，以減輕處理負擔並確保水質淨化流程穩定。此外，綠島是台東重要的海洋環境及旅遊據點，環保局提醒來訪旅客珍惜當地水資源，減少污染排放，共同維護島嶼自然生態與公共衛生安全。