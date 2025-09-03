台東關山國小籃球隊全國第5　鎮長請吃牛排慶功！小選手嗨翻

▲台東關山國小籃球隊全國賽奪第五名。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山國小籃球隊在8月初前往台中參加「2025 EBS全國小學夏季籃球聯賽」，在22支隊伍激烈角逐中，脫穎而出拿下「校外組」第五名的佳績。鎮長彭成豐兌現承諾，於9月2日晚間設宴請球員們享用牛排大餐，與教練、家長及地方民意代表一同慶賀，場面熱鬧溫馨。

慶功宴出席嘉賓包括鎮長彭成豐、台東縣議員陳宏宗、鎮民代表劉曉菁、同時也是家長會長的鎮民代表呂文龍，以及關山國小校長黃琇琳等。席間，教練張翔與13位小球員感謝外界長期支持，讓球隊能夠無後顧之憂地專注比賽，締造亮眼表現。

宴會中還出現一段趣味插曲。當眾人呼喊「鎮長」時，竟同時有兩人應聲：除了關山鎮長彭成豐外，還有關山國小「自治小鎮長」——六年級學生鄭彭俊諺。兩人特地合影留念，彭成豐笑言，小鎮長與自己其實還有親戚關係，並叮囑要好好服務，才對得起「選民」的信任。

校長黃琇琳表示，這次佳績展現了教練與球員間的默契，也凸顯了地方社會各界的支持力量。鎮長彭成豐則勉勵孩子們，籃球場上的服從指揮與團隊合作，將成為日後成長的重要養分，期盼未來能再度舉辦慶功宴，共同分享更佳榮耀。