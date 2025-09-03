　
地方 地方焦點

台東關山國小籃球隊全國第5　鎮長請吃牛排慶功！小選手嗨翻

▲台東關山國小籃球隊全國賽奪第五名。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山國小籃球隊全國賽奪第五名。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山國小籃球隊在8月初前往台中參加「2025 EBS全國小學夏季籃球聯賽」，在22支隊伍激烈角逐中，脫穎而出拿下「校外組」第五名的佳績。鎮長彭成豐兌現承諾，於9月2日晚間設宴請球員們享用牛排大餐，與教練、家長及地方民意代表一同慶賀，場面熱鬧溫馨。

慶功宴出席嘉賓包括鎮長彭成豐、台東縣議員陳宏宗、鎮民代表劉曉菁、同時也是家長會長的鎮民代表呂文龍，以及關山國小校長黃琇琳等。席間，教練張翔與13位小球員感謝外界長期支持，讓球隊能夠無後顧之憂地專注比賽，締造亮眼表現。

宴會中還出現一段趣味插曲。當眾人呼喊「鎮長」時，竟同時有兩人應聲：除了關山鎮長彭成豐外，還有關山國小「自治小鎮長」——六年級學生鄭彭俊諺。兩人特地合影留念，彭成豐笑言，小鎮長與自己其實還有親戚關係，並叮囑要好好服務，才對得起「選民」的信任。

校長黃琇琳表示，這次佳績展現了教練與球員間的默契，也凸顯了地方社會各界的支持力量。鎮長彭成豐則勉勵孩子們，籃球場上的服從指揮與團隊合作，將成為日後成長的重要養分，期盼未來能再度舉辦慶功宴，共同分享更佳榮耀。

台東關山國小籃球隊全國第5　鎮長請吃牛排慶功！小選手嗨翻

相關新聞

關山鎮公墓懷恩堂新櫃位開放登記　民眾排隊

關山鎮公墓懷恩堂新櫃位開放登記　民眾排隊

台東縣關山鎮公所於今（3日）上午開放公墓「懷恩堂」新設置櫃位及神主牌位登記，每人最多可登記兩個櫃位。消息一出，引發熱烈迴響，不少鎮民甚至在前一日上午便開始排隊，現場一度出現小插曲，但截至當天上午9時，已有約百人順利完成登記，挑選到心目中理想位置。

獨／國中師校園內自撞籃球架送醫

獨／國中師校園內自撞籃球架送醫

夢想家連兩年赴日熱身賽揭開新球季序幕

夢想家連兩年赴日熱身賽揭開新球季序幕

騙投資講話不專業露餡　婦報警逮車手

騙投資講話不專業露餡　婦報警逮車手

台東特教師狠虐6童　檢起訴求重刑

台東特教師狠虐6童　檢起訴求重刑

關鍵字：

籃球關山台東

讀者迴響

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

