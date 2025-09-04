　
社會 社會焦點 保障人權

三立副總兒遭控性侵！林智群：下藥性交重罪7年以上、恐賠百萬

記者劉邠如／綜合報導

女星江祖平，近日在社群上指控「電視台出現性侵色狼」，表示有電視台高層之子，涉及投藥、性侵、錄影並拒刪性影像及對多名女性傳送騷擾訊息。律師林智群受訪時表示，若江祖平所述屬實，男子除了要面對下藥性侵，七年以上重罪，還涉及偷拍等刑責。若性侵案成立，還有可能要負擔破百萬賠償！

律師林智群分析，若江祖平指控皆屬實的前提下，涉案男子在刑事面向首先可能落入《刑法》第二百二十二條的加重強制性侵罪，要面對「7年以上的刑責」。他解釋，一般性侵是以「強暴脅迫或者是其他違反本能意願的方式」為要件；若被害人並無意願與加害人交往或發生性行為，而對方「利用藥劑去達成他的目的」，就會構成第二百二十二條的加重要件，最低本刑即七年。

此外還有針對「性侵過程遭偷拍、拒絕刪除影像」的描述，林智群指出，未經同意拍攝性影像，恐構成《刑法》第三百十五條之一妨害秘密罪；此外，「現在刑法還有針對這種偷拍人家性行為或者是下體、這些跟身體表徵的行為，基本上還有一個加重要件，就是三一九條之一到之三的規定。」他表示，未經他人同意拍攝性的影像或照片，視情節輕重，可能「處3年以下有期徒刑」或上修至「5年以下有期徒刑」；若情況較嚴重，例如「她已經不省人事你還給她拍，或者是拍一些性行為的一些過程」，刑度會更高。至於散布層次，他說明：「你拍就算了你要把它散播出去，那散播出去當然也有相關的刑罰」，一般是三年以下或五年以下，但若「利用他人不省人事這樣偷拍」而「故意散播出去」，依規範屬「1年以上、7年以下有期徒刑」。

林智群強調，法條如何適用最終仍繫於證據強度：「這個男的這些行為如果屬實的話，事實上是可能構成上開的一些犯行，不過現在重點是證明的問題。」他指出，下藥性侵屬於重大指控，檢方對證據要求會更高；若事發當下未報警驗傷、未保全採證，事後再提出指控，「在檢察官來看會覺得有證明上的困難」。可運用的可能是間接證據，例如被害人事後向友人哭訴、在特定時間點出現明顯情緒落差等，但「這也是一個證明，只是不是那麼直接的證據」。

對於外界關注「最重、最輕可能刑度」的提問，他再度回到舉證重點：「重點是你可以證明到什麼程度。」他表示，若證據不足，即使起訴，法院也可能認為未達重罪量刑門檻，「你採證上就會有很大的問題」。例如加害人若主張並未發生性行為，而「當時事發後其實沒有去採證」，將使舉證更為困難，「光是這一點就會很難處理」。

關於多名女性遭傳送性暗示與約炮訊息的情節，林智群說，若在下班時間多次傳訊、對方已明確拒絕仍持續，屬於騷擾範疇，可能落入追蹤騷擾相關法制處理程序，或由性騷擾防治法介入。「第一個女生有沒有覺得不舒服，比如說他說要約炮什麼，女生已經拒絕了你還一直約，那當然就會構成騷擾。」若內容包含「想揉你的胸部」等性暗示語句，被害人已在通訊軟體表明「我不想聽這些」，對方仍反覆為之，「那就是鐵定會成立」。他補充，但這類性騷案件通常「罪沒有很重」，地檢署實務上也常會先請當事人協商處理；若涉及追蹤騷擾，警方會先「把男的找過來告誡他，然後開一張告誡單」，如仍持續，才進一步進行後續程序；必要時，被害人可依相關保護機制聲請防護措施。但他也直言，司法流程「畢竟比較緩不濟急」，遇到「比較恐怖的追求者就會很麻煩」。

在民事求償方面，林智群表示，「如果有成立犯罪事實」，被害人通常可在加害人被起訴後「提起附帶民事的求償」，請求慰撫金等。金額多寡「要看雙方的財力」，也與是否願意和解有關；無力償付者，可能出現「判10萬20萬就沒了」的情形。他提到黃子佼案中，他和多名被害人達成各別和解、雖總額達數百萬元，但拆開看「單一個案都是幾十萬，也沒有說高到上百萬」。不過他隨即補充，前述數字係就騷擾等情節而言；「如果是性侵有被成立，因為性侵是一個比較嚴重的犯罪，那部分的可以求償金額會高一點，我覺得可能超過100萬都有可能。」但同樣仍須考量加害人本身資力與實際可執行性。

至於外界討論涉案男子背景，林智群僅在假設前提下表示，若「江祖平透露的訊息屬實的話，他是一個電視台高層的子女」，但對方年輕尚輕，就算家境不錯，但萬一他本人名下資產和收入不多，那即使行為嚴重，那想拉高求償金額，實務上最後要獲得高額賠償仍有困難。

▲▼江祖平公開性侵男姓名。（圖／翻攝自Threads）

▲江祖平近來在社群揭發三立副總之子，表示接獲女星投訴，遭其性侵還偷拍影片。（圖／翻攝自Threads）

▲▼江祖平怒PO性侵男正面照。（圖／翻攝自臉書、ＴThreads）

▲江祖平怒PO性侵男正面照。（圖／翻攝自臉書、ＴThreads）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員照片，也加碼公開男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。而對於三立表示「會持續與江小姐聯繫」，江祖平則反擊：「沒有人『持續跟我本人聯絡』，要繼續說謊嗎？」

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
