三立副總兒遭爆性侵卻無人報案　士檢：已剪報分案

▲江祖平公開男方正面照。（左圖／記者李毓康攝，右圖／翻攝自Threads）

記者黃宥寧、葉品辰／台北報導

江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員正面照片與本名，隨後被網友爆出該男子是三立電視台副總龔美富的兒子。內湖分局稍早表示，迄今尚未接獲江姓藝人所舉發性侵案件報案，士林地檢署則表示已剪報分案，將由婦幼專組偵辦。

江祖平透過社群平台為受害者發聲，表示有兩位幕後女性同事受害，貼文附上對話截圖，受害女性表示，因工作關係與該名男子有過接觸，某次突然接到男方疑似喝醉酒打的電話口出狂言騷擾，「叫我搭計程車去他家，他要打砲」，也持有被騷擾的截圖證據，隨後果斷提離職，同時還得知有其他人也受到騷擾。

江祖平曝光疑似為性侵犯的男子後，三立表示「會持續與江小姐聯繫」，江祖平則反擊：「沒有人『持續跟我本人聯絡』，要繼續說謊嗎？」遭爆料男子的父親，同時也是三立電視台副總的龔美富透過聲明表示：「身為三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

稍早內湖分局對此案做出聲明，表示並未接獲江祖平或受害女性本人的報案，士林地檢署則表示已剪報分案，將由婦幼專組偵辦。