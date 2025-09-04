遭江祖平爆副總兒涉性侵　三立向員工喊話「拒絕性騷擾」內部信曝

▲江祖平公開男方正面照。（圖／記者李毓康攝、翻攝自Threads）

突發中心／綜合報導

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員照片，也加碼公開男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。龔美富透過聲明表示信任兒子，如果有做錯事應該要面對並負責，但相信司法最後會還他清白。而三立寄給員工的內部信件也曝光，重申禁止工作場所性騷擾。

八點檔女星江祖平踢爆一位電視台員工疑似性侵女演員，之後再揭電視台2女受害，受害女性向江祖平透露，因工作關係與該名男子有過接觸，某次突然接到男方疑似喝醉酒打來的電話，「突然地打給我，叫我搭計程車去他家，他要打砲。」受害女性痛心表示「我是來工作、學技術，又不是來玩、來約的。為什麼我下班後還要受到他的騷擾。」她持有被騷擾的截圖證據，隨後果斷提離職，同時也得知還有其他人也受到騷擾。根據截圖對話，該名男子傳訊「想揉一陣子了」、「你胸部蠻大的」等字眼。

▲事發後三立內部寄給員工的聲明。（圖／民眾提供，下同）

江祖平加碼公開男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。龔美富透過聲明表示：「身爲三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

事發後三立透過公司信箱寄給員工的聲明也曝光，提及禁止工作場所性騷擾，強調公司所有員工、派遣勞工均有責任協助確保免於性騷擾之工作環境，如果感覺到遭到上述行為之侵害，或目睹及聽聞這類事件發生，應立刻通知管理部人力資源發展中心，以便依據公司所制定之工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法之相關規定，做出合適之處理。公司絕對禁止對通報此類事件者、提出此類申訴者及協助性騷擾申訴或調查者，有任何報復之行為。公司將對此類事件之申訴進行深入而迅速之調查，並對申訴者、申訴內容及處理結果儘可能採取保密措施。性騷擾行為如經調查屬實(包括誣告之情形)，公司將採取合宜之措施來處理，包括對加害人加以懲處，必要時甚至逕行解僱。