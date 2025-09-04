　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸閱兵總指揮打破慣例　中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

▲解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延擔任「九三閱兵」總指揮。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」總指揮由中部戰區空軍司令員韓勝延出任，並非該軍區傳言中的最高首長司令員王強，引起外界猜測。至於王強的神隱是否代表中部戰區最高指揮者仍屬於真空狀態，外界不得而知，此外，被認為是與王強互換崗位的北部戰區司令員黃銘，在「八一建軍節」的重要慶祝活動也未現身，解放軍高層人事異動引起外界關注。

▲解放軍北部戰區司令員黃銘。（圖／翻攝微博）

據了解，原任中部戰區司令員的黃銘於2024年8月出席遼寧的「八一建軍節」相關慶祝活動，根據《遼寧日報》報導稱，「北部戰區司令員黃銘出席。」間接證實其已赴北部戰區任職，至於遺留下來的空缺，外界雖推測是與原北部戰區司令員王強互換位置，但軍方一直未釋出王強參與公開活動的消息，王強的公開履歷也停留在二十屆中央委員，反而是由副司令員李志忠長期「暫代」。

然而，擔任戰區高層的李志忠雖為解放軍陸軍選舉產生的大陸十四屆全國人大代表，但後來遭到罷免，並於2024年2月27日由大陸全國人大常委會確認其失去人大代表資格，此舉動也象徵其在軍方的升遷之路已走到盡頭，在戰區的領導統御地位形同虛設。

▲解放軍前北部戰區司令員王強。（圖／翻攝遼寧衛視）

在中部戰區司令員及副司令員皆未公開露面的情況下，便由該戰區空軍司令員韓勝延扛下「九三閱兵」總指揮的大旗。公開資訊顯示，韓勝延曾先後擔任原成都軍區空軍副參謀長、原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員等職，並在2006年被評為全軍優秀指揮軍官。直至2018年12月，韓勝延由西部戰區副司令員一職調任中部戰區空軍司令員。

據了解，大陸閱兵總指揮通常由閱兵地點所屬最高軍事主官擔任，在大陸軍改後，北京屬於中部戰區統轄，因此，在2017年解放軍建軍90週年及2019年中共建政70週年時，分別由時任中部戰區司令員韓衛國及乙曉光擔任。

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

相關新聞

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

中共九三大閱兵於昨日完成，台灣各政黨統派人士不顧各種抨擊與禁令前往參與，我們姑且稱之為「泛統軍」。洪秀柱這位曾當過國民黨主席，代表國民黨參選總統的過氣大咖，發聲明表示這是為了「和平」，令人啼笑皆非。某些偏藍人士便在臉書發文，覺得朱立倫這一生作得最正確的決定，就是「換柱」。現任主席朱立倫，可能被勸進參選主席的郝龍斌，則聲明抗戰就是中華民國國軍打的，國民黨蔣介石委員長領導的，歷史不容錯置。不過蔣介石的曾孫，台北市長蔣萬安則選擇沉默，可能有其他的政治考量。

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」 女飛官身份曝「已飛過6種機型」

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」 女飛官身份曝「已飛過6種機型」

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

川普讚中國九三閱兵「美麗的典禮」：應提到美國的貢獻

川普讚中國九三閱兵「美麗的典禮」：應提到美國的貢獻

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

