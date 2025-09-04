陸閱兵總指揮打破慣例　中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

▲解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延擔任「九三閱兵」總指揮。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」總指揮由中部戰區空軍司令員韓勝延出任，並非該軍區傳言中的最高首長司令員王強，引起外界猜測。至於王強的神隱是否代表中部戰區最高指揮者仍屬於真空狀態，外界不得而知，此外，被認為是與王強互換崗位的北部戰區司令員黃銘，在「八一建軍節」的重要慶祝活動也未現身，解放軍高層人事異動引起外界關注。

▲解放軍北部戰區司令員黃銘。（圖／翻攝微博）

據了解，原任中部戰區司令員的黃銘於2024年8月出席遼寧的「八一建軍節」相關慶祝活動，根據《遼寧日報》報導稱，「北部戰區司令員黃銘出席。」間接證實其已赴北部戰區任職，至於遺留下來的空缺，外界雖推測是與原北部戰區司令員王強互換位置，但軍方一直未釋出王強參與公開活動的消息，王強的公開履歷也停留在二十屆中央委員，反而是由副司令員李志忠長期「暫代」。

然而，擔任戰區高層的李志忠雖為解放軍陸軍選舉產生的大陸十四屆全國人大代表，但後來遭到罷免，並於2024年2月27日由大陸全國人大常委會確認其失去人大代表資格，此舉動也象徵其在軍方的升遷之路已走到盡頭，在戰區的領導統御地位形同虛設。

▲解放軍前北部戰區司令員王強。（圖／翻攝遼寧衛視）

在中部戰區司令員及副司令員皆未公開露面的情況下，便由該戰區空軍司令員韓勝延扛下「九三閱兵」總指揮的大旗。公開資訊顯示，韓勝延曾先後擔任原成都軍區空軍副參謀長、原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員等職，並在2006年被評為全軍優秀指揮軍官。直至2018年12月，韓勝延由西部戰區副司令員一職調任中部戰區空軍司令員。

據了解，大陸閱兵總指揮通常由閱兵地點所屬最高軍事主官擔任，在大陸軍改後，北京屬於中部戰區統轄，因此，在2017年解放軍建軍90週年及2019年中共建政70週年時，分別由時任中部戰區司令員韓衛國及乙曉光擔任。