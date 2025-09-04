　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強日前接受媒體人黃暐瀚專訪，卻當面重批黃已經變了、有愧媒體人職責使命等。對此，前立委沈富雄今(4日)談到此事表示，很多人誇獎暐瀚EQ好，但安靜不算EQ，這是阿Q，自己應該要講些話。他重批，「自己對羅智強真的有點失望，逃過罷免，真面目完全露給國人看，台灣人尤其是主流、中間選民不要你這副嘴臉，對像黃暐瀚一點不綠的人，容忍度這麼小，將來做黨主席，國民黨會越來越小，而且候選人也會沒有希望」。

沈富雄今接受《嗆新聞》專訪談到主持人黃暐瀚遭羅智強踢館一事，他表示，馬英九覺得暐瀚不錯，當然待你不薄，所以要一輩子對他好嗎？一輩子閉嘴嗎？現在就不能不一樣嗎？現在大部分批評的人是深藍的「馬系」，這群人自己認為算在藍營裡面不多。

沈富雄表示，但自己也對暐瀚的態度非常不同意，很多人誇獎暐瀚EQ很好，其實EQ有什麼好，只是安安靜靜、尊重來賓意見，這不算EQ，這是阿Q，而且這種態度久而久之會認為是理虧才安靜，積非成是這是不對的，所以自己覺得應該要講話。

沈富雄直言，今天是針對羅智強，不是來救黃暐瀚的，因為沒什麼好救的，也不是要給什麼溫暖，因為暐瀚一點也不冷，如果要擺脫目前困境還是要靠暐瀚自己，但是羅智強委員那天的做法是錯的，整個辦公室的想法跟邏輯與意識形態是非常偏的，竟然鐵口直斷「綠暐瀚」。

沈富雄說，羅智強違背幕僚的意見，真的踢館黃暐瀚，還很不客氣的說「不是當年認識的黃暐瀚」，認為黃暐瀚不夠藍、雙標，證據是對國民黨、民進黨的人批判的程度不一樣，但這一樣不一樣每個人心中都有一把尺。

沈富雄提到，羅智強特別挑726開票節目，如果不仔細了解的會不知道那其實那是兩個節目中間聯播，並不是黃暐瀚與綠媒同個節目，而羅智強受不了的是「綠媒主持人跟來賓一起諷刺國民黨被罷免人時，黃暐瀚沒有出面反駁，還同個做法」，但自己非常不能苟同，這是兩個棚的節目，自己也相信黃暐瀚為人，黃暐瀚怎麼會跟綠媒主持人同一道？

沈富雄指出，羅智強還批評「暐瀚我是為你好，違背了作為媒體人公正的立場，還有稱政府對媒體撒了很多錢，媒體人不該為政府服務」，這兩個連起來是不是暗示黃暐瀚手腳有點不乾淨？

接著，沈富雄強調，羅智強為黃暐瀚好，所以進來踢館，今天自己也為羅智強好，也要講幾句你聽不進去的話，羅智強現在在選黨主席，但有兩個動作是害了你，每次碰到關鍵時刻都會有驚人一舉大動作，但自己不訝異，可是卻稱黨的兩岸政策要遵照馬英九的九二共識，沒有徵求大家同意，就選擇傳承已經過時、沒有話語權的九二共識，如果羅智強真得當選了主席，推出的候選人不管是誰，只要堅持這個兩岸政策，自己保證一定落選。

沈富雄批評，羅智強被身邊的深藍影響，然後對像黃暐瀚這種一點不綠的人，這麼苛責、容忍度這麼小，將來做黨主席，國民黨在羅智強領導下之下，只會越來越小，而且國民黨候選人也會沒有希望。

最後，沈富雄直言，「羅智強為暐瀚好，我為羅智強好，今天自己要講羅智強不願意聽的話，真的有點失望，逃過1個罷免，真面目百分之百完全露給國人看了，台灣人尤其是主流、中間選民不要你這副嘴臉，太苛、太偏、太藍了」。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

▲▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

解房貸荒！行政院今拍板　新青安不受「不動產放款天條」約束

陸在我國經濟區鑽探石油長達5年　李彥秀轟政府掩耳盜鈴沒作為

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

都你們在帥！東園少棒世界冠軍　吳沛憶劉耀仁攜手商圈發珍奶慶祝

LED地磚亮起！　新北府中捷運出口試辦「行人地面警示燈」

AIT介紹「飛虎隊」成員版五香乖乖　直呼彰顯夥伴合作精神

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

傅崐萁率25藍委訪日！大合照曝　國會史上最大團

賴清德、柯建銘「交棒時間」無共識　至少再任一會期

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

解房貸荒！行政院今拍板　新青安不受「不動產放款天條」約束

陸在我國經濟區鑽探石油長達5年　李彥秀轟政府掩耳盜鈴沒作為

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

都你們在帥！東園少棒世界冠軍　吳沛憶劉耀仁攜手商圈發珍奶慶祝

LED地磚亮起！　新北府中捷運出口試辦「行人地面警示燈」

AIT介紹「飛虎隊」成員版五香乖乖　直呼彰顯夥伴合作精神

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

傅崐萁率25藍委訪日！大合照曝　國會史上最大團

賴清德、柯建銘「交棒時間」無共識　至少再任一會期

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

政治熱門新聞

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝

傅崐萁率25藍委訪日　國會史上最大團

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

賴清德、柯建銘「交棒時間」無共識　至少再任一會期

若僅柯建銘辭總召　他問：民進黨的希望在哪裡？

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

快訊／民進黨成立選對會　備戰2026地方大選

更多熱門

相關新聞

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

民進黨籍立委邱議瑩去年在國會朝野衝突中，突然用手中的紙扇，打了國民黨立委羅智強一耳光，被羅智強提起民、刑事告訴，法院日前已經判決邱議瑩要賠償羅智強20萬元，台北地檢署偵查後，認為邱議瑩公然以強暴方式犯公然侮辱罪，考量邱議瑩已經自白犯罪，4日依法提起公訴，並請法院簡易判決處刑。

若僅柯建銘辭總召　他問：民進黨的希望在哪裡？

若僅柯建銘辭總召　他問：民進黨的希望在哪裡？

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣釋出的訊息

九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣釋出的訊息

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

關鍵字：

黃暐瀚大罷免國民黨沈富雄羅智強黨主席

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面