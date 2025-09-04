不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強日前接受媒體人黃暐瀚專訪，卻當面重批黃已經變了、有愧媒體人職責使命等。對此，前立委沈富雄今(4日)談到此事表示，很多人誇獎暐瀚EQ好，但安靜不算EQ，這是阿Q，自己應該要講些話。他重批，「自己對羅智強真的有點失望，逃過罷免，真面目完全露給國人看，台灣人尤其是主流、中間選民不要你這副嘴臉，對像黃暐瀚一點不綠的人，容忍度這麼小，將來做黨主席，國民黨會越來越小，而且候選人也會沒有希望」。

沈富雄今接受《嗆新聞》專訪談到主持人黃暐瀚遭羅智強踢館一事，他表示，馬英九覺得暐瀚不錯，當然待你不薄，所以要一輩子對他好嗎？一輩子閉嘴嗎？現在就不能不一樣嗎？現在大部分批評的人是深藍的「馬系」，這群人自己認為算在藍營裡面不多。

沈富雄表示，但自己也對暐瀚的態度非常不同意，很多人誇獎暐瀚EQ很好，其實EQ有什麼好，只是安安靜靜、尊重來賓意見，這不算EQ，這是阿Q，而且這種態度久而久之會認為是理虧才安靜，積非成是這是不對的，所以自己覺得應該要講話。

沈富雄直言，今天是針對羅智強，不是來救黃暐瀚的，因為沒什麼好救的，也不是要給什麼溫暖，因為暐瀚一點也不冷，如果要擺脫目前困境還是要靠暐瀚自己，但是羅智強委員那天的做法是錯的，整個辦公室的想法跟邏輯與意識形態是非常偏的，竟然鐵口直斷「綠暐瀚」。

沈富雄說，羅智強違背幕僚的意見，真的踢館黃暐瀚，還很不客氣的說「不是當年認識的黃暐瀚」，認為黃暐瀚不夠藍、雙標，證據是對國民黨、民進黨的人批判的程度不一樣，但這一樣不一樣每個人心中都有一把尺。

沈富雄提到，羅智強特別挑726開票節目，如果不仔細了解的會不知道那其實那是兩個節目中間聯播，並不是黃暐瀚與綠媒同個節目，而羅智強受不了的是「綠媒主持人跟來賓一起諷刺國民黨被罷免人時，黃暐瀚沒有出面反駁，還同個做法」，但自己非常不能苟同，這是兩個棚的節目，自己也相信黃暐瀚為人，黃暐瀚怎麼會跟綠媒主持人同一道？

沈富雄指出，羅智強還批評「暐瀚我是為你好，違背了作為媒體人公正的立場，還有稱政府對媒體撒了很多錢，媒體人不該為政府服務」，這兩個連起來是不是暗示黃暐瀚手腳有點不乾淨？

接著，沈富雄強調，羅智強為黃暐瀚好，所以進來踢館，今天自己也為羅智強好，也要講幾句你聽不進去的話，羅智強現在在選黨主席，但有兩個動作是害了你，每次碰到關鍵時刻都會有驚人一舉大動作，但自己不訝異，可是卻稱黨的兩岸政策要遵照馬英九的九二共識，沒有徵求大家同意，就選擇傳承已經過時、沒有話語權的九二共識，如果羅智強真得當選了主席，推出的候選人不管是誰，只要堅持這個兩岸政策，自己保證一定落選。

沈富雄批評，羅智強被身邊的深藍影響，然後對像黃暐瀚這種一點不綠的人，這麼苛責、容忍度這麼小，將來做黨主席，國民黨在羅智強領導下之下，只會越來越小，而且國民黨候選人也會沒有希望。

最後，沈富雄直言，「羅智強為暐瀚好，我為羅智強好，今天自己要講羅智強不願意聽的話，真的有點失望，逃過1個罷免，真面目百分之百完全露給國人看了，台灣人尤其是主流、中間選民不要你這副嘴臉，太苛、太偏、太藍了」。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

