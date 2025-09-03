若僅柯建銘辭立院黨團總召　他問：民進黨的希望在哪裡？

▲立院民進黨團總召柯建銘的去留，成為大罷免失敗後的關注焦點。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／台北報導

大罷免失敗後立院黨團總召柯建銘成了戰犯遭到各方聲討，不過，前國策顧問方昇茂以東西方歷史為例，認為失敗政權的歷史教訓都有一個共通點，就是「人民看不到希望」；如果民進黨中央不認為「大罷免是一個錯誤」，那柯建銘為何是戰犯？如果民進黨承認錯了，若僅是柯建銘辭掉總召，那民進黨支持者看到的希望在哪裡？

方昇茂指出，與民進黨共處40年來，在黨遇到困境時，大家只希望這個黨能重新站起來，這是民進黨的傳統，是基於大家珍惜這個黨，視同自己的家庭。所以2008年，民進黨受到創黨以來最大的挫折，73個區域立委選區只當選13席，濁水溪以北除了林淑芬與余天，其餘全部落選，四大天王負起敗選責任不再擔任黨的領導幹部，蔡英文在此時刻當選黨主席。

他說，即便理解蔡是黨的新人，對黨務陌生，他一樣在會議上對她提出批判，但走出黨的會議室，蔡就是黨內最受尊重的人，因為她是黨主席。印度詩人泰戈爾曾說「每一個嬰兒的出世，都帶來了上帝對人類尚未失望的消息」，2008年在四大天王扛起敗選責任之後，蔡英文的來臨，猶如上帝賞賜給民進黨的嬰兒，讓全黨看到了新希望 。

方昇茂更以東西方歷史來鑑古知今，指俄國最後一位沙皇尼古拉二世在第一次世界大戰期間軍事失利，導致國內經濟崩潰，社會不穩，沙皇把失敗歸咎於政府官僚、或神秘勢力，從未承擔改革與領導則任，結果於1917年二月革命被推翻；羅馬帝國的皇帝尼祿於公元64年羅馬大火、城市遭重創時，非但沒有擔起統御責任，甚至轉移焦點怪罪於基督徒，使基督徒成為替罪羔羊，最終朝野不滿被逼自殺；類似的例子不勝枚舉，包括明末的崇禎帝、英國查理一世等等，而這些歷史教訓都有共同點，「人民看不到希望」。

▲前民進黨副秘書長方昇茂質問，僅老柯辭職，民進黨支持者的希望在哪裡？（圖／ETtoday資料照）

方昇茂直言，大罷免的規模高達32席，佔原住民以外73個區域立委選區的四成五，民進黨所有於罷免選區的議員都受命盡全力動員，但結果票數的差距之大前所未有，支持國民黨被罷免立委的票數之高超乎想像，選票會講話，選民給民進黨給賴政府的警訊絕不亞於2008，2008的四大天王扛起責任讓民進黨有機會迎接蔡英文成為民進黨的希望，可今天的民進黨希望在哪裡？

他分析，柯總召站在大罷免第一線，目前看起來是理所當然的被當成戰犯圍剿，這表示民進黨立院黨團對於大罷免的認知是「大罷免是一個錯誤」；可是這個邏輯與黨中央相互矛盾，所有罷免選區的議員遵從黨中央指揮，從動員簽署連署書到最後天天無奈的站街頭，期間遭致許多民眾質疑雖不可行仍然不得不硬著頭皮撐下去。那如果黨中央不認為「大罷免是一個錯誤」，柯建銘為何是戰犯呢？

選民已經透過選票講話了，而且是高分貝的講話，民進黨中央不願承擔錯誤，沒有一句道歉，難道是選民錯了？如果民進黨承認錯了，僅是柯建銘辭掉總召，那民進黨支持者的希望在哪裡？