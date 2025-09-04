赴日本旅遊注意！颱風「最快下午」登陸九州　鋒面挾帶暴雨

▲日本預測今年第15號颱風「琵琶」路徑，預估將貫穿四國與關東。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

日本氣象廳發布警報，今年第15號颱風「琵琶」今（4）日凌晨在奄美大島東方海域生成，預計最快下午就可能接近或登陸九州，隨後向東移動，5日將貫穿四國及關東地區。受颱風及暖濕氣流影響，西日本及東日本太平洋沿岸已出現強降雨，部分地區恐達警報級大雨，土石流、低窪地區淹水、河川氾濫等風險急升。

根據《日本放送協會》、《Tenki》，4日凌晨3時（台灣時間凌晨2時），熱帶低氣壓在奄美大島東方轉變為颱風15號「琵琶」。颱風中心氣壓為1002百帕、最大風速18公尺、瞬間最大風速25公尺，雖尚無暴風圈，但中心東側330公里、西側165公里範圍已有每秒15公尺以上強風。颱風琵琶4日上午11時位於鹿兒島縣種子島以南60公里海域，以每小時30公里速度持續向北移動。

颱風攜帶的南方暖濕氣流，使九州南部及西日本太平洋側大氣高度不穩定，部分地區已出現暴雨。4日上午8時，宮崎縣美鄉町雨量計測得1小時降雨量34mm，諸塚村達28.5mm；東京都江東區及伊豆諸島青島亦出現短時強降雨，江東區1小時約100mm，青島40.5mm。

颱風預計4日午後逼近九州，5日轉向東方沿太平洋側進入四國、關東。24小時內各地預測降雨量為：四國最高300mm、九州200mm、東海180mm、近畿150mm、山口120mm、關東甲信及中國地方、奄美100mm；接下來5日6時至6日6時，關東甲信200mm、東海及近畿150mm、四國150mm、東北100mm，局部地區雨勢恐更強。

▲降雨鋒面影響西日本、東日本靠近太平洋一側。（圖／日本國氣象廳）

尤其宮崎縣、大分縣、四國的德島縣、愛媛縣、高知縣，以及東海的愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣，存在線狀降雨帶（線狀對流）生成可能，若發生，將造成局地雨量急增，災害風險大幅提升。預測時間分布為：宮崎、大分縣4日中午至深夜；高知、德島、愛媛4日下午至5日清晨；愛知、岐阜、三重4日下午至5日中午前；靜岡4日晚至5日中午。

氣象專家提醒，颱風雖未強烈發展，但攜帶大量暖濕空氣，將持續造成西日本及東日本出現暴雨，需警戒土石流、低窪地區淹水、河川暴漲或氾濫，以及雷擊、龍捲風、強風及高浪等現象。交通運輸亦可能受影響，民眾應持續留意最新氣象資訊，避免非必要外出，做好防災準備。