抹去金正恩DNA？　北韓人員峰會後「擦桌椅」畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁3日在中國北京舉行雙邊會談後，克里姆林宮隨行記者意外拍攝到北韓隨行人員仔細清潔金正恩座椅的畫面，引發關注。

▲金正恩使用座椅與桌子之後，北韓隨行人員仔細清潔。（圖／翻攝自Telegram）

CNN報導，影片中可見北韓男性隨行人員手持白色抹布，從椅背到座墊、扶手都逐一擦拭，連兩位領袖會談時使用的桌子也不放過，儘管家具表面看起來並無明顯髒污痕跡。

外界推測，此舉可能是為了防止金正恩生物資訊外洩，避免DNA等敏感資料被蒐集利用。CNN引述遺傳學專家說法表示，「DNA確實可能被用於情報蒐集用途」。

▲▼ 北韓隨行人員手持抹布，從椅背到座墊、扶手都逐一擦拭，連兩位領袖會談時使用的桌子也不放過。（圖／翻攝自Telegram）

這支由克里姆林宮記者尤納舍夫（Yunashev）拍攝並上傳至Telegram的影片，再次凸顯北韓對領導人安全防護的極度重視。

日經亞洲先前也曾報導，在金正恩搭乘專用列車前往北京時，車上配置專用廁所，為的是防止任何生物特徵資料外洩，避免外界掌握金正恩的健康狀況。

該報更揭露，在金正恩的下榻飯店，隨行團隊會徹底清潔房間，清除所有可能含有DNA的毛髮、唾液等痕跡，他使用過的餐具也會徹底清洗乾淨。在峰會簽署儀式上，金正恩從不使用主辦方提供的筆，而是使用北韓方面預先準備的筆，防止指紋被採集。