仙塔律師臉書PO新照　網友揪1處不同質疑「照片怪怪的」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，遭到北檢依法起訴，但她堅稱自己僅是受友人臨時請託「陪偵一天」，與詐團成員毫無私交。仙塔律師昨日（3日）在臉書PO文分享北律律師節大會照片，卻再度引發網友討論，部分眼尖網友發現她胸前的刺青不見了，甚至質疑「照片怪怪的」；不過，也有網友送上鼓勵，希望她能像之前一樣繼續分享律師生活點滴。

▲網友發現仙塔律師胸口的刺青不見了。（圖／翻攝自Facebook／仙塔律師santa）

仙塔律師因捲入靈骨塔詐騙案，遭北檢依《洗錢防制法》與《刑法》洩密罪起訴，並建請法院判刑1年。仙塔律師曾公開在社群影片中澄清，表示她只是受友人臨時請託「陪偵一天」，與詐團成員毫無私交，之所以在事發當下選擇沉默，並非心虛，而是擔心過早發聲會干擾檢調，如今正式遭到起訴，這才決定公開說明，「我到底有什麼動機加入詐騙集團呢？」

聲明公開之後，掀起網友們正反意見討論。仙塔律師3日再度於臉書PO文，分享出席北律律師節大會的照片，照片中的她身穿黑色V領上衣，並秀出出席證，結果再度引發網友關注。

一派網友質疑仙塔律師的照片看起來怪怪的，甚至發現她胸口的刺青不見了，還有不少人留言酸問她的律師樓進度。不過，也有部分網友選擇送上鼓勵，稱讚她變瘦了，也希望她能像之前一樣，繼續拍攝律師日常生活點滴與大眾分享。