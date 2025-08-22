　
社會 社會焦點 保障人權

涉靈骨塔詐案遭起訴！仙塔律師喊冤「只陪偵一天」：沒動機加詐團

▲仙塔律師李宜諪 。（資料照／合成圖）

▲仙塔律師李宜諪 。（資料照／合成圖）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，北檢日前依《洗錢防制法》與《刑法》洩密罪起訴，並建請法院判刑一年。檢方指控她與另外兩名律師協助詐團處理贓物、隱匿犯罪所得，嚴重侵害律師公益形象。不過，仙塔今（22日）首度拍片回應，堅稱自己僅是受友人臨時請託「陪偵一天」，與詐團成員毫無私交，更反問，「我到底有什麼動機加入詐騙集團呢？」

仙塔律師在社群影片中表示，外界誤解來自媒體渲染，當日她陪同當事人接受調查，接觸時間不到24小時，僅收取合理律師費，沒有額外利益。至於爭議的車輛與財務，在當天尚未被扣押，檢方也未認定為犯罪所得，「當時的客觀環境下，我只是履行律師的職責。」她強調，自己選擇沉默並非心虛，而是擔心過早發聲會干擾檢調，如今正式遭起訴，才決定公開說明。

面對輿論質疑「替詐欺犯辯護」，仙塔律師直言，無論被告或被害人都享有辯護權利，律師的角色不是幫兇，而是保障司法平衡，不過她也坦承，過程中確有疏失，例如陪偵期間與共同被告蔡沅諭聯繫，「我不該因為只是代庭就放鬆戒心」，但堅定否認自己是所謂的「詐團軍師」。

根據檢方調查，該詐騙集團自2021年起以靈骨塔合約為名，誘騙至少6人抵押11間房產，涉案金額達1.6億元，甚至有工程師不堪債務壓力輕生。起訴書痛批，仙塔與趙浩程明知財產將來需歸還被害人，仍指示共犯銷贓變現，行為已構成洗錢。若判決確定且未獲緩刑，兩人將依《律師法》遭除名，喪失執業資格。

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

科技老董帶女分析師「回家加班」！　激戰30多次
快訊／鶯歌工安意外！他見同事倒地冒險救人一起暈倒　1命危送醫
快訊／昇貿爆逾8792萬違約交割！ 今年最大筆
軍人待遇條例、警察人員人事條例　行政院聲請釋憲及暫時處分
楊洋恐難再拍武俠劇！首曝傷勢「需復健一輩子」
台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了
比BLACKPINK門票還難搶！島語高雄店開幕首夜爆人潮
通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人

怒抹黑「分產5千萬」轉移家暴焦點　林穎孟再喊聲要前夫鄭重道歉

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人：仇家都上門了

分4波開槍狙殺遛狗男！殺手最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬急衝回家

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

房東聽見哭聲急報案　消救護員冷靜救援...救回剛出生女嬰

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

粉絲挺仙塔　她點破關鍵：那是犯罪

粉絲挺仙塔　她點破關鍵：那是犯罪

網紅「仙塔律師」李宜諪被指控，涉嫌在幫靈骨塔詐騙集團主嫌辯護時，協助主嫌向同夥轉達指示，阻礙檢警後續追查贓款，被北檢依洗錢、洩密等罪起訴，消息一出，有不少粉絲仍留言力挺仙塔律師，表示「嫌疑人都有請律師的權利，律師也可以依法辯護」。對此，網紅巴毛律師解釋，當詐騙集團的律師確實沒什麼，但協助銷贓跟洩密是另外一回事，「那叫做犯罪的行為」。

逮詐團成員無保請回警無奈　法官曝原因

逮詐團成員無保請回警無奈　法官曝原因

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師開酸

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師開酸

仙塔律師：對傳播者、造謠者提起訴訟

仙塔律師：對傳播者、造謠者提起訴訟

詐騙廣告樣態逐漸生活化　刑事局籲嚴防

詐騙廣告樣態逐漸生活化　刑事局籲嚴防

仙塔律師靈骨塔詐騙案洗錢防制法律師公益形象詐騙集團

