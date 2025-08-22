涉靈骨塔詐案遭起訴！仙塔律師喊冤「只陪偵一天」：沒動機加詐團

▲仙塔律師李宜諪 。（資料照／合成圖）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，北檢日前依《洗錢防制法》與《刑法》洩密罪起訴，並建請法院判刑一年。檢方指控她與另外兩名律師協助詐團處理贓物、隱匿犯罪所得，嚴重侵害律師公益形象。不過，仙塔今（22日）首度拍片回應，堅稱自己僅是受友人臨時請託「陪偵一天」，與詐團成員毫無私交，更反問，「我到底有什麼動機加入詐騙集團呢？」

仙塔律師在社群影片中表示，外界誤解來自媒體渲染，當日她陪同當事人接受調查，接觸時間不到24小時，僅收取合理律師費，沒有額外利益。至於爭議的車輛與財務，在當天尚未被扣押，檢方也未認定為犯罪所得，「當時的客觀環境下，我只是履行律師的職責。」她強調，自己選擇沉默並非心虛，而是擔心過早發聲會干擾檢調，如今正式遭起訴，才決定公開說明。

面對輿論質疑「替詐欺犯辯護」，仙塔律師直言，無論被告或被害人都享有辯護權利，律師的角色不是幫兇，而是保障司法平衡，不過她也坦承，過程中確有疏失，例如陪偵期間與共同被告蔡沅諭聯繫，「我不該因為只是代庭就放鬆戒心」，但堅定否認自己是所謂的「詐團軍師」。

根據檢方調查，該詐騙集團自2021年起以靈骨塔合約為名，誘騙至少6人抵押11間房產，涉案金額達1.6億元，甚至有工程師不堪債務壓力輕生。起訴書痛批，仙塔與趙浩程明知財產將來需歸還被害人，仍指示共犯銷贓變現，行為已構成洗錢。若判決確定且未獲緩刑，兩人將依《律師法》遭除名，喪失執業資格。